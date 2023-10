Victoria Beckham parla della crisi con il marito: “E’ stato difficile”

Insieme da più di 20 anni Victoria Beckham e il marito David hanno raccontato il loro vissuto in una serie che approda su Netfilx. Dopo Harry e Meghan anche i due vip hanno deciso di porre sotto i riflettori la loro vita e hanno reso noto i momenti felici e quelli difficili. Nonostante appaiono sempre entusiasti sotto i riflettori non negano d’aver avuto i loro dei periodi di crisi.

Lei ex cantante di successo e lui tra i calciatori più in vista, la loro unione li ha consacrati personaggi dello star system. Hanno avuto 4 figli e si sono dedicati alla loro crescita con attenzione. Oggi lei è una stilista affermata e per realizzarsi ha ricevuto il sostegno del marito, che dopo che ha lasciato il calcio si è dedicato a varie attività imprenditoriali.

Nella serie Netfilx Victoria ha parlato del periodo buio del suo matrimonio. E’ stato quando David giocava nel Real Madrid: “È stato il periodo più difficile per noi perché sembrava che il mondo fosse contro di noi. Eravamo l’uno contro l’altra. Fino a Madrid a volte ci sentivamo come se fossimo noi contro tutti, ma eravamo insieme, eravamo connessi, ma in Spagna sembravamo sconnessi.“

Victoria Beckham: “Ci stavamo perdendo“

L’ex Spice girls ha poi riferito che quello fu un momento negativamente travolgente. La loro stabilità di coppia era sottoposta ad una serie di pressioni: “Ogni volta che ci svegliavamo sentivamo che c’era qualcos’altro… in quel momento sentivamo entrambi che non ci stavamo perdendo, stavamo annegando”.

Nella serie i Beckham raccontano il loro vissuto, una storia avvolgente che appassionerà sicuramente i tantissimi fans della coppia.