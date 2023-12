Videogiochi da regalare a natale: da Sonic Superstars a Street Fighter, l’evergreen scontatissimo

Il caroprezzi può rendere difficile la scelta di regalati eppure nel settore dei videogiochi e anche della tecnologia mobile si trovano prodotti scontati. Sui prezzi dei videogiochi incide la concorrenza tra le console di nuova generazione, il settore così deve rinnovare o ripensare titoli già esistenti o novità. Che cosa si può comprare questo natale senza spendere una fortuna? Ebbene, è interessante notare come i videogiochi evergreen non deludono mai le aspettative e si trovano sconti interessanti su diverse console.

Sonic Superstars (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series)

Sonic il riccio ha fatto la felicità di bambini e adolescenti degli anni Novanta, come personaggio videogiochi e poi come soggetto di animazione suscita ancora oggi molto successo. Sonic Superstars è la versione ultima per diverse console (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series), sviluppato da Artec con Sonic Team. Il videogioco è in formato 2.5 D e nella formula multiplayer consente di far giocare fino a quattro persone che possono scegliere diversi personaggi che hanno abilità proprie e possono collaborare.

Assassin’s Creed Mirage (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Assassin’s Creed non è un videogioco degli anni Novanta, però l’ultimo capitolo Mirage, pubblicato ad ottobre 2023, lo troviamo scontato in questi giorni che precedono il Natale. È il tredicesimo episodio di questa serie di videogiochi, il personaggio principale è Basim Ibn Ishaq, un giovane molto furbo che si unisce ad una confraternita e per lottare contro l’Ordine dei Templari. Avventura e scenari mistici si uniscono in questa versione disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.

Mortal Kombat 1 (PS5, Xbox, Switch, codice PC)

I picchiaduro sono videogiochi molto popolari, di titoli ne abbiamo parecchi ma Mortal Kombat non tramonta mai. La serie originale è degli Anni Novanta, primi duemila. Abbiamo tre ultime versioni stile 2.5D dal 2015 e l’ultima pubblicazione è del 2023. Mortal Kombat 1 lo troviamo negli e-commerce sotto i 50€ e nella versione multiplayer, attenzione ai costi di spedizione, su Amazon è gratuita.

Street Fighter 6 (PS4, PS5, Xbox Series)

Il primo Street Fighter è stato pubblicato nel 1987, quindi il più vecchiotto dei titoli finora elencati. Su Amazon, troviamo disponibile la sesta pubblicazione per PS4, PS5 e anche Xobox Series X, qui il prezzo lievita fino a 84,25€. La sesta serie è stata pubblicata la scorsa estate, ha tre nuove modalità di gioco ed è stata introdotta la telecronaca live durante i combattimenti. E’ un picchiaduro intramontabile, da collezione.

Ufo Robot Goldrake – Il Banchetto Dei Lupi (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Concludiamo con Ufo Robot Goldrake, il banchetto dei lupi, per unire piccoli e grandi davanti a Ps4, Ps5, Xbox One e Series. È una novità assoluta vestire i panni di questo cartone robot nei videogiochi, i giudizi si dividono, molti sono critici e altri invece apprezzano questo tentativo di creare il primo videogioco ispirato ad un cartone animato storico. Ne seguiranno altri? Intanto, lo potete trovare ancora in offerta su Amazon per diverse console e anche in due versioni: delux e standard edition.