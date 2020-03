Vittorio Feltri: “Barbara D’Urso mi ha teso un agguato”

Affronta con piena soddisfazione le 5 sfere di Live non è la D’Urso Asia Argento anche se non è in studio ma in collegamento da casa, l’attrice è fiera della condanna inflitta a Weinstein in seguito alla sua denuncia di violenza carnale e a quelle seguite grazie al suo coraggio di parlare anche seppur dopo tanti anni.

Asia ha affrontato molte critiche dopo aver denunciato il noto produttore hollywoodiano, per molti non è stata sincera, per altri poteva scegliere, mentre altri ancora le hanno dato perfino della prostituta, tra questi anche Vittorio Feltri invitato nel salotto serale di Barbara D’Urso insieme a Cruciani anche lui scettico sulle scelte dell’attrice.

A puntare il dito proprio Asia Argento che ha aggredito il direttore di Libero, ricordandogli come l’ha definita quando decise di denunciare, ha ricordato d’averlo querelato e che il suo avvocato le ha offerto dei soldi per mettere tutto a tacere. Vittorio Feltri non ci sta e non solo risponde all’attrice ma si scontra con Barbara D’Urso minacciando d’andarsene e dire solo parolacce.

Vittorio Feltri su Twitter: “Il suo programma è un canile”

Non soddisfatto di come è stato trattato Vittorio Feltri finita la trasmissione ha scritto un post su Twitter decisamente offensivo nei confronti di Barbara D’Urso, non le riconosce d’essere una buona padrona di casa e inoltre non sa gestire la sua redazione:

“Barbara D’Urso mi ha teso un agguato per santificare Asia Argento. Il suo programma è un canile. Non solo mi ha impedito di parlare, ma le sue segretarie, come le chiama lei, mi hanno trascinato nello studio dove non volevo andare fiutando lo schifo. Scemo io.”