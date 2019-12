Jessica Mazzoli vs Morgan: “E’ indifendibile e inesistente con nostra figlia”

Jessica Mazzoli rivela sui social di non aver più rapporti con Morgan, è una persona incommentabile e assente come padre

Jessica Mazzoli si scaglia contro Morgan, lo definisce una persona incommentabile ma soprattutto indifendiblie anche con la figlia Lara il cantante non riesce ad essere presente e questo per l’ex concorrente di X Factor è molto grave. Jessica nonostante gli alti e bassi del Morgan e nonostante la fine del loro rapporto e l’arrivo di Lara di cui il cantante non si è mai occupato ha provato a schierarsi dalla sua parte, a difenderlo e sostenerlo quando era privo di liquidità ma soprattutto quando lo hanno sfrattato ma questo non è stato sufficiente per l’ex di Asia Argento per mettere la testa a posto e ora che ha una nuova fidanzata Alessandra Cataldo per altro anche in dolce attesa Morgan è sparito nuovamente dalla vita di Jessica ma anche di Lara.

A chi le chiede se Morgan tornerà lei risponde che è solo un vecchio ricordo:” Penso che Morgan sia incommentabile. Dato che c’è qualcuno che pone questa domanda. Penso che il tutto si commenti già da sé. Hai presenta l’addizione: inesistente + nulla = vuoto. Ecco! Io mi auguro che COMINCI a fare il padre“.

Jessica Mazzoli: ” Mi auguro che Morgan cominci a fare il padre”

C’ha provato Jessica Mazzoli ad aiutare il padre della figlia, voleva che la bambina avesse una figura paterna e non importa quanto particolare fosse Morgan ma a quanto pare gli sforzi di Jessica sono stati vani, il cantante è di nuovo scomparso dalla sua vita e cosa più grave non vede la bambina. Jessica si augura per il prossimo anno che Lara possa avere finalmente un padre, e che Morgan comincia a capire quali sono le cose che contano veramente nella vita. La Mazzoli nega, infine, d’aver una relazione con l’opinionista Biagio d’Anelli lo stima ma fra loro c’è solo un rapporto di leale amicizia.