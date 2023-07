Viva Rai2! Location trovata? Le indiscrezioni

Nei giorni scorsi alcune dichiarazioni di Fiorello hanno preoccupato i fans di Viva Rai2! Il format che copre una fascia oraria come quella della prima mattina si è rivelato un successo a tal punto che gli abitanti di via Asiago hanno sporto più di una lamentela ai vertici Rai per i troppo fastidi arrecati dallo show.

Questo ha posto dei problemi ad una possibile prossima edizione del format tanto che lo showman sui social non solo si è scusato con gli inquilini di via Asiago per il disturbo arrecato decisamente involontario, ma anche sottolineato che il programma potrebbe non avere una seconda stagione se non sarà trovata una nuova location. Le parole di Fiorello hanno spaventato i telespettatori e da più parti sono arrivati inviti per realizzate Viva Rai2! in un posto diverso.

Ora alcune indiscrezioni rivelano che l’empasse è stato risolto. L’amato programma mattutino si farà: è stata trovata un’altra location. Per ora non ci sono notizie ufficiali ma solo un cinguettio di Fiorello: “Ci siamo quasi #location #vivarai2”. Ecco dove si svolgerà la seconda edizione del programma dei record, divertente e innovativo da più punti di vista e che ha conquistato dati share impressionanti per un format che va in onda alle sette di mattina.

Viva Rai2! Ecco dove si trova la nuova location

Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa LaPresse la nuova location scelta e approvata da Fiorello dovrebbe trovarsi a Monte Mario, rinomato quartiere di Roma non troppo lontano da via Asiago. Dovrebbe essere un complesso sportivo lontano da palazzi e abitazioni.

C’è da dire che Fiorello ha ricevuto inviti da diverse circoscrizioni di Roma. Anche Nicola Franco, mini sindaco di Tor Bella Monaco lo ha invitato a realizzare il suo show in una quartiere periferico: “Sarebbe una bella sfida lasciare la “Roma bene” per venire qui, portando il bello in un territorio famoso solo per eventi negativi“.