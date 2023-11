Vuoi ricevere gratis a casa un set di 4 posate? Ecco come averlo con pasta Agnesi

La “Nuova Avventura Gastronomica” di Agnesi ti offre l’opportunità di ottenere un set di 4 posate in 3 stupende colorazioni, rosso, blu e giallo. Il premio è garantito e aperto a tutti coloro che vogliono partecipare!

Come si partecipa?

Partecipare è un gioco da ragazzi. Acquista almeno tre prodotti della linea di pasta di semola “Agnesi” nei formati da 500g o 1kg presso i punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.) che espongono il materiale pubblicitario.

Dopo l’acquisto visita la pagina web ufficiale e completa la procedura di registrazione. Ricorda di avere a portata di mano il tuo documento d’acquisto, inoltre lo scontrino dovrà essere parlante.

Come da regolamento, entro 5 giorni dall’acquisto, dovrai registrarti con i tuoi dati e quelli dello scontrino, caricandone anche una immagine. La tua partecipazione sarà validata dalla ricezione di una email nella quale dovrai cliccare entro 24 ore il link ricevuto. Entro un termine massimo di 180 giorni, riceverai il set di 4 posate. Hai tempo fino al 15 dicembre 2023.

Cosa devi conservare per partecipare?

Per garantire la tua partecipazione, conserva il documento d’acquisto e i codici a barre dei prodotti acquistati per almeno sei mesi dalla conclusione dell’iniziativa. Questi potrebbero essere necessari per controlli successivi e assicurare che tu possa ricevere il set di posate Agnesi.