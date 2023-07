Wanda Nara sta male: “potrebbe avere la leucemia” l’annuncio della stampa argentina

In queste ultime ore una notizia inattesa ha travolto i media argentini. Wanda Nara è stata ricoverata d’urgenza nella clinica Los Arcos. La showgirl è giunta al pronto soccorso in seguito a dei dolori addominale ed è stata immediatamente sottoposta alle cure del caso. Attualmente l’opinionista, che non appare sui suoi profili social da giorni, si sta sottoponendo a test e analisi che avrebbe già dato i primi risultati: Wanda potrebbe avere la leucemia.

La notizia è stata diffusa dai media argentini che hanno dato ampia rilevanza alla notizia. Jorge Lanata, conduttore di Radio Mitre, ha rivelato che le condizioni di Nara sarebbero critiche. Per ora non ci sono fonti ufficiali, ma il riscontro di una forma di leucemia sarebbe certa. Al fianco di Nara ovviamente il marito Icardi che è molto preoccupato per la situazione. I due, insieme ai loro figli, sarebbero dovuti partire per l’Europa in questi giorni ma tutto è stato rimandato a causa del ricovero.

Per ora non ci sono altre notizie dettagliate ma la stampa locale è molto attenta e sta cercando di monitorare la situazione più da vicino. Intanto tutto tace da parte dei diretti interessati che nei prossimi giorni dovranno spiegare meglio l’accaduto. Certo che anche i numerosi fan della showgirl sono molto preoccupati. L’assenza social di Wanda non è un segnale positivo visto che lei è solita postare anche più volte al giorno.

Wanda Nara, ricoverata ma serena

Secondo i rumors locali Wanda Nara in questo momento è seguita da uno staff di medici efficienti, sarebbe serena e pronta a fronteggiare ogni possibile esito delle sue analisi. Diversamente Icardi è molto preoccupato e non sa cosa aspettarsi.

Nei mesi scorsi Wanda ha confermato nel salotto di Verissimo d’essere ancora molto legata all’attaccante. I due hanno superato la crisi e il tradimento e sono determinati a salvaguardare la loro famiglia.