Whatsapp: arriva la condivisione schermo per le chiamate

Un nuovo aggiornamento di whatsapp porta in dote la condivisione dello schermo durante le videochiamate.

Whatsapp: quali novità sono in arrivo?

Whatsapp ha da poco diffuso un nuovo aggiornamento. Nella nuova versione beta per iOS c’è una novità che già nelle scorse settimane era trapelata. Stiamo parlando della possibilità di condividere lo schermo del dispositivo nel corso di una videochiamata. Questa funzione è implementata anche in una versione beta per Android e consentirà agli utenti di condividere il contenuto dei propri dispositivi. Questo semplificherà lo svolgimento di svariate attività.

Per poter accedere a questa funzione durante una videochiamata basterà cliccare sulla nuova icona che appare in basso.

La condivisone dello schermo

Nel momento in cui si decide di condividere lo schermo del dispositivo con tutti i partecipanti alla chiamata, tutto quello che accade verrà registrato e condiviso con gli altri utenti, incluse le notifiche.

L’attivazione della modalità non disturbare diventerà utile per evitare di ricevere notifiche impreviste durante la chiamata. La condivisione dello schermo avviene solo su autorizzazione e l’utente ha il controllo totale su questa nuova funzione.

Questa nuova funzione al momento disponibile per alcuni beta tester che installeranno l’ultima versione di Whatsapp per iOS.