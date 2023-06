Whatsapp: arrivano i Canali

Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, WhatsApp lancia i Canali, una nuova funzionalità che porta tra le finestre di chat qualcosa di molto simile alle newsletter.

Whatsapp: cosa sono i Canali?

I Canali appariranno nella nuova sezione “Aggiornamenti”, separata dalle chat personali. L’idea alla base della novità lanciata da WhatsApp è quella di permettere ad aziende e pubbliche amministrazioni di comunicare in maniera veloce con gli utenti iscritti ai canali. Tra i partner che hanno contribuito a rendere concreta l’iniziativa ci sono anche l’Oms (Organizzazione mondiale della Sanità), l’International Rescue Committee e squadre di calcio come il Manchester City. Zuckerberg sostiene che “i Canali aspirano a diventare il prodotto di messaggistica broadcast più sicuro disponibile, con le solide misure di protezione sulla privacy che le persone si aspettano da WhatsApp”.

La privacy come priorità

Gli amministratori non potranno aggiungere follower al proprio canale. Potranno però impostare dei paletti su chi potrà partecipare e se renderlo visibile dalla lista di quelli disponibili. Ogni mese i messaggi di un singolo canale verranno eliminati, per non creare troppa confusione e fornire un servizio sempre aggiornato. Inoltre gli amministratori possono inviare testi, immagini, video, sticker e sondaggi per tutti gli iscritti.