WhatsApp: Con l’ultimo aggiornamento torna una vecchia funzione 

Con l’ultimo aggiornamento rilasciato con la versione beta, su WhatsApp è stata reintrodotta una funzione che poco tempo fa era stata eliminata. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Qual è la funzione che WhatsApp ha deciso di rimettere

Dopo l’introduzione della funzione stanza, la quale permette di poter effettuare una videochiamata con 50 utenti, su WhatsApp era stata tolta la scorciatoia per accedere all’icona della camera. La quale, adesso con il nuovo aggiornamento beta, tornerà disponibile per tutti gli utenti di Android.

Come tutti gli utenti ben sanno, la scorciatoia della camera serviva per scattare, in modo immediato, una fotografia utilizzando la fotocamera del telefono per poi inviarla all’interno della chat. È probabile, che ai più sia sfuggita questa funzione e infatti non sorprenderebbe scoprire che, molti utenti sicuramente non conoscono le scorciatoie presenti su WhatsApp.

Queste, si trovano all’interno della conversazione, più precisamente cliccando sull’icona della graffetta, dove sono appunto presenti ben sei scorciatoie:

Documento

Galleria

Contatto

Audio

Camera (che sta per essere reintrodotta)

Il motivo della sua precedente eliminazione non si è ben capito, in quanto molto probabilmente introducendo l’icona della stanza gli sviluppatori, potrebbero aver pensato che non ci fosse spazio sufficiente anche per quella della camera.

Ovviamente, trattandosi di una scorciatoia estremamente utile, vedendosela togliere gli utenti hanno subito iniziato a protestare e, a quanto pare, le loro lamentele hanno sortito qualche effetto.

Infatti, a dare la notizia del ritorno dell’icona della camera è stato il sito WaBetaInfo, il quale ha informato che attualmente potranno usufruire solo coloro che sono iscritti al programma beta per Android.

Comunque, questo non esclude che a breve non tornerà disponibile per tutti gli utenti.Per riuscire ad avere questo nuovo, o forse sarebbe più corretto dire vecchio, strumento occorre essere in possesso della versione beta Android2.20.198.8 di WhatsApp.

Quindi, qualora la fase di test venisse superata positivamente, in poche settimane la scorciatoia potrebbe essere lanciata sulla versione ufficiale dell’app, compreso iOS.