Whatsapp, ecco il trucco per leggere i messaggi cancellati

Ecco l’ultimo trucco Whatsapp ricercatissimo nel web e spiegato da esperti. Come leggere i messaggi cancellati dai nostri contatti. Sarà successo anche a voi oppure ai vostri amici di scrivere un messaggio, inviarlo e poi pentirsi. Si hanno due opzioni: “cancella per me” oppure “cancella per tutti“.

Il cancella per tutti vale se l’utente a cui si è inviato il messaggio, non ha ancora visualizzato quanto scritto o inviato, ad esempio fotografie e video. Ebbene, esiste la possibilità di vedere che cosa l’altra persona ha scritto e ha deciso di cancellare.

- Advertisement -

Piccola premessa per leggere bene la guida

Il trucco Whatsapp, per leggere i messaggi cancellati, va bene sia nel sistema operativo Android che nel sistema operativo iOS. Tutto è collegato all’area notifiche dello smartphone e non all’area notifiche di Whatsapp. Altra informazione, quanto scriviamo permette di visualizzare i messaggi cancellati su altre app di messaggistica, ad esempio Messenger. Iniziamo da qui la nostra guida.

Guida: come leggere i messaggi cancellati