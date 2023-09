WhatsApp presenta la nuova funzione canali, l’Agenzia delle Entrate ha inaugurato subito il suo

WhatsApp ha introdotto i canali, per la famosa app di messaggistica, Mark Zuckerberg ha creato un video di presentazione. Con questa funzione, gli utenti potranno iscriversi a chat unidirezionali dove l’amministratore invia i propri messaggi, gli iscritti non potranno però rispondere.

L’apertura di canali, che serviranno ad inviare notizie e messaggi, è consentita al momento a pochi utenti selezionati come istituzioni, enti, squadre sportive, creator e artisti.

La notizia ha fatto il giro dei social perché troviamo tra i primi canali quelli di Vasco Rossi, Agenzia delle Entrate, Croce Rossa e anche Città di Roma, Regione Veneto. Il servizio di trasmissione sarà il più privato possibile, grande attenzione alla privacy, alla separazione dalle chat, ai feedback degli utenti.

Il Canale WahtsApp dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha subito raccolto la sfida, proprio come hanno fatto altre istituzioni e come faranno le altre, già presenti istituzioni come regioni e comuni. L’AGE ha attivato proprio oggi il suo canale. Si entra nel canale tramite invito o link messo a disposizione dall’ente stesso. Ecco le prime indicazioni fornite tramite Fiscooggi.

Gli utenti iscritti al nuovo servizio di WhatsApp Channel potranno seguire, in modo semplice e immediato, gli argomenti fiscali di maggiore interesse in totale riservatezza. L’Agenzia è stata selezionata da Meta come prima e unica Amministrazione pubblica italiana a sperimentare in anteprima la nuova funzionalità. Il Canale delle Entrata è attivo e accessibile a tutti gli utenti di WhatsApp, in modo graduale, direttamente sul proprio smartphone o Pc. La trasmissione delle informazioni è unidirezionale, dall’Agenzia all’utente iscritto al canale. L’utente può visualizzare la lista dei canali disponibili tramite un’apposita funzionalità di ricerca presente nella inedita tab “Aggiornamenti”.

