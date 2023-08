Whatsapp, trucco straordinario per inviare brevi video: la guida completa

Meta si diverte a sorprendere i suoi utenti con degli aggiornamenti che introducono nuove funzioni, talvolta originali e fantastiche. Tra le ultime novità, presenti sicuramente su smartphone con sistema operativo Android, la possibilità di inviare brevi messaggi che non superano i sessanta secondi e con cornice rotonda. Un design simpatico rispetto alla dimensione estesa del classico video da creare e inviare tramite pulsante fotografico, oppure utilizzando il sistema di videochiamata.

Realizzare brevi video rotondi con Whatsapp per i nostri contatti

La particolarità della nuova funzione per realizzare e inviare brevi video rotondi è che non ha nuovi tasti dedicati e inseriti con l’ultimo aggiornamento. È stato potenziato il tasto base, quello a forma di microfono utilizzato per inviare gli audio, che si trasforma in areoplanino di carta quando si inviano messaggi scritti. Adesso cliccandoci anche una sola volta sopra, basta una piccolissima pressione, si trasforma in telecamera e tenendola premuta fa partire la creazione del videomessaggio.

- Advertisement -

Quindi, vuoi provare la nuova funzione? Scegli un contatto a cui inviare un videomessaggio, clicca per pochi secondi il pulsante a forma di microfono si trasformerà in videocamera.

Creazione del video, non più di sessanta secondi, la cornice rotonda è il tuo timer

Vediamo adesso come funziona la realizzazione di un breve video rotondo. Una volta trasformato il tasto microfono in videocamera, premete per realizzare il breve video di sessanta secondi, potete realizzare quello che volete: inviare un messaggio, riprendere persone, animali, fare una breve panoramica, utilizzarlo per un video selfie animato.

- Advertisement -

Si aprirà una schermata bianca con all’interno il cerchio dove avviene la vostra ripresa. Partirà un timer… 3,2,1 e il vostro video può iniziare. Non può durare più di sessanta secondi, la funzione è stata creata per brevi comunicazioni video.

Attorno alla cornice rotonda vedrete una piccola linea scorrere, quello è il vostro timer. Provandolo vedrete che dopo sessanta secondi la funzione si disattiva da sola e viene inviato direttamente il video. Se volete cancellarlo durante la creazione, prima di inviarlo, utilizzate lo scorrimento laterale.

Selfie o ripresa? Ecco l’altro tasto importante per i brevi messaggi da sessanta secondi

Provando questa funzione abbiamo constatato che i brevi video rotondi non possono essere condivisi su Facebook, in altre app di messaggistica e nemmeno nello status generale di Whatsapp. Può essere solo inviato con messaggio diretto ai nostri contatti.

Nella realizzazione di questa breve ripresa si può scegliere se fare un video selfie rotondo oppure una ripresa esterna. Per scegliere il sensore fotografico adatto si utilizza il tasto sotto alla cornice rotonda di conversione: selfie – ripresa esterna.