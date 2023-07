Wi-Fi 7: la rivoluzione di NETGEAR

NETGEAR, una delle più importanti aziende al mondo di connettività, sta cambiando il mercato con la rete del futuro: la Wi-Fi 7.

Wi-Fi 7: quando sarà disponibile?

Il mondo delle connessioni a internet sta evolvendo e il merito è tutto di NETGEAR, una delle più importanti aziende al mondo specializzata in soluzioni di connettività.

L’azienda ha un migliaio di dipendenti in tutto il mondo e 932 milioni di dollari di fatturato. Il suo presidente è Patrick C.S. Lo, che insieme a Mark G. Merrill ha fondato l’azienda.

La visione era quella di fornire dispositivi che consentissero a chiunque di connettersi ad internet ad alta velocità per informarsi, comunicare, effettuare transazioni commerciali e intrattenersi. La visione del futuro di Patrick C.S. è quella di una perfetta copertura, una velocità massima, una latenza più bassa e connessioni più sicure. Tutto questo sarà possibile grazie alla rete Wi-Fi 7, che già dalle prossime settimane sarà disponibile per gli utenti di una parte del pianeta.

La rivoluzione è già iniziata

In un’intervista rilasciata a Sky Tg 24, il co-fondatore di NETGEAR prevede di “iniziare a consegnare i primi prodotti compatibili con il nuovo standard in queste settimane”. In Europa dovrebbero approdare entro settembre o ottobre. Insomma, manca poco.