WWDC 2023: la nuova era di Apple

Il WWDC 2023 aprirà i battenti il prossimo 5 giugno con un evento che svelerà tutte le novità sui sistemi operativi di Apple.

WWDC 2023: cosa presenterà Apple?

Tutti gli occhi sono puntati su Apple e sul suo prossimo grande evento, la WWDC 2023 che si terrà questo lunedì a Cupertino. L’evento si svolgerà il prossimo 5 giugno gli appassionati della mela sono in trepidazione. Nelle scorse ore infatti Apple ha condiviso un tweet sulla propria pagina ufficiale.

L’importanza che la società attribuisce all’evento non lascia spazio a interpretazione di sorta. “Inizia una nuova era”, si legge su Twitter. Il messaggio con l’animazione della dal logo della società che pian piano cambia e si trasforma in un cuore. Dovrebbe essere la volta in cui vedremo il primo visore di realtà aumentata della società di Cupertino.

Il visore di realtà aumentata

La società di Cupertino lavora a questo ambizioso progetto da anni. Il prodotto che Apple si prepara a presentare è di certo il più sofisticato al quale la società abbia mai lavorato. Il periodo non è forse di più propizi, visto il disamoramento generale nei confronti della realtà aumentata, ma Apple ci crede talmente che sembra disposta a rischiare. All’evento potrebbero fare la propria comparsa anche nuovi Mac e voci di corridoio vociferano che all’evento sarà presente anche Hideo Kojima, leggendario creatore di videogiochi.