Xiaomi ha introdotto una nuova generazione di caricabatterie: punta alla rapidità, alle alte prestazioni e al minor ingombro

Xiaomi ha introdotto in Cina e vuole lanciare anche sul mercato internazionale, un nuovo caricabatterie per device. Un modello di caricatore GaN con potenza di 67W che possiamo definire di nuova generazione. Nello specifico, il prodotto ha forma cilindrica, una porta USB-C, supporta cinque impostazioni fisse di tensione di uscita: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2,25A, 15V 3A e 20V 3,25A. Vanta protocolli di ricarica PPS, UFCS 1.0 e UFCS, quest’ultimo è lo standard di ricarica rapida per smartphone di altre marche: Huawei, Oppo e Vivo. In Cina il nuovo GaN costa 23 dollari, 21 euro in Italia.

Caricatori GaN

Xiaomi, Huawei, Samsung Oppo e anche Apple stanno investendo sulla nuova generazione di caricatori definiti GaN, si possono acquistare o trovare nel reparte accessori dedicati ai device.

GaN significa nitrudo di gallio, un semiconduttore utilizzato per crare caricatori esterni ed interni di alte prestazioni e, soprattutto, che non producono calore eccessivo. Il calore eccessivo spesso riduce la vita dei caricatori e dello smartphone stesso.

L’invenzione dei caricatori GaN, possiamo dire sia avvenuta all’interno delle fabbriche di Led negli anni Novanta. Da una produzione per impinanti fotovoltaici e, addirittura, per satelliti, si è passati ai dispositivi mobili.

Xiaomi 14 a novembre, una corsa contro il tempo e contro Samsung

Come racconta HDblog, Xiamo ha venduto quest’anno più telefoni del previsto. Presentato a dicembre, in Cina, Xiaomi 13 è andato a ruba. Il colosso cinese così sta rapidamente lavorando per lanciare i nuovi top di gamma, Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro. Insider riferisce che il modello 13 è esaurito, gli store chiedono nuove scorte o il lancio di un nuovo telefono. Non si hanno ancora notizie sulle caratteristiche e sul design di Xiaomi 14 e 14 Pro, secondo rumor la società li vorrebbe già lanciare a novembre: ci riuscirà?