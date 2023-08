Xiaomi Redmi Pad Se in Italia: prezzo e caratteristiche di questo nuovo tablet

Da oggi è disponibile in Italia un nuovo tablet, parliamo del prodotto di Xiaomi Redmi Pad Se. Xiaomi è una società multinazionale famosa nella produzione di smartphone e tablet.

Molti suoi modelli nuovi sono di alta qualità ma a prezzo abbordabile, tanto che per il Redmi Pad Se appena citato, partendo o dal sito ufficiale o dal sito di Unieuro non si superano le 250 euro. Fino all’8 settembre poi c’è sconto speciale, sul sito web ma anche nei circuiti colletati a Xiaomi, il tablet può essere acquistato a 199,90 euro, spedizione gratuita e Iva inclusa.

- Advertisement -

Insomma, uno sconto da non perdere e bisogna approfittare di questi giorni fino all’8 settembre, fino alle 10 ora italiana. Senza sconto il prezzo finale è invece di 219,90 euro.

Redmi Pad Se: caratteristiche tecniche e certificazione protezioni occhi dalle luci blu

Il Redmi Pad Se si presenta come un tablet normalissimo, con discreto spessore laterale, cornice attorno al display. I colori disponibili sono tre: Graphite Gray (grigio scuro), Lavender Purple, Mint Green.

- Advertisement -

La memoria veloce, la Ram, è di 4 gigabyte, la memoria di conservazione è di 128 GB, se fate tanti video e installate tante app o utility ricordate ogni tanto di fare spazio nella memoria. Disponibile spazio per micromemoria espandibile fino a 1 terabyte.

Il display è da 11 pollici, modello Eye Care FHD+, qualità importante per immagini e video ad alta definizione. Questo modello utilizzabile anche dai bambini ha certificazione professionale Low Blue Light, protezione degli occhi dalle luci blu. Seguite sempre la regola di non eccedere troppo nell’uso del tablet, fate delle pause frequenti, non fate trascorrere troppo tempo davanti agli schermi ai bambini, date delle regole.

Il Redmi Pad Se è dotato di processore Snapdragon, quattro altoparlanti Dolby Amos per una qualità audio perfetta e precisa. Concludiamo con batteria e autonomia. Il nuovo tablet di Xiaomi, ricordiamo scontato fino all’8 settembre, è alimentato da batteria da 8000 mAh. Garantisce autonomia in standby di 43 giorni, fino a 219 ore di riproduzione musicale e 13 ore di produzione di video.

Video unboxing Xiaomi Redmi Pad Se