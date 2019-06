Yerba mate: quali proprietà ed effetti ha sull’organismo?

La Yerba mate è una bevanda tradizionale sudamericana, nota sin da tempi antichissimi alle popolazioni locali, che sta guadagnando popolarità in tutto il mondo.

Si dice che abbia la forza del caffè, i benefici per la salute del tè, e gli effetti sull’ umore tipici della cioccolata.

Che cos’ è la yerba Mate?

Yerba mate o anche comunemente erba mate è un tè alle erbe a base di foglie e ramoscelli della pianta ilex paraguariensis.

Le foglie sono tipicamente essiccate su un fuoco, poi immerse in acqua calda in infusione, come nella preparazione di qualsiasi tè.

Tradizionalmente é consumato in un contenitore chiamato zucca e sorseggiato con una cannuccia metallica che ha un filtro alla sua estremità per estrarre i frammenti di foglia.

La condivisione da questa zucca tradizionale si dice che sia un segno di amicizia e di legame ed è un usanza sociale ancora viva in molte zone del Sudamerica.

Come preparare la Yerba Matè con la Bombilla

Iniziate lavando la tazza di zucca (denominata “mate”) strofinate del sale all’interno e fate asciugare il recipiente. Se non disponete della tazza zucca potete optare per una qualsiasi tazza, sia in ceramica che vetro. La bombilla, che sarebbe la cannuccia di metallo con il filtro, è indispensabile. All’interno del contenitore inserire le foglie essiccate di yerba mate, circa a metà altezza della tazza. Con il palmo della mano coprire il contenitore, rovesciarlo e iniziare a scuoterlo, questo passo servirà per non far depositare le polvere fini sul fondo. Inclinare il contenitore così che le foglie si posizionino solo su di un lato. Inserire la bombilla nella zona dove non ci sono le foglioline di matè. Versare acqua fredda, lentamente, nello spazio dove non ci sono le foglie. Lasciare riposare finchè l’acqua sarà completamente assorbita. (PRIMA FASE usare acqua fredda così da conservare tutte le proprietà) Non mescolaRe il composto, altrimenti si rischia che le polveri possano entrare nel filtro della cannuccia. Si otterrà un composto pastoso, ora si può versare l’acqua calda a 80 gradi, vi raccomandiamo che non sia bollente. Fare un infusione per 2 minuti. Una volta che è stato bevuto si può ripetere l’operazione inserendo altra acqua calda, questo da 10 a 20 volte, anche se le prime infusioni saranno quelle più ricche di principi attivi.

Curiosità sulla Yerba mate

Alcuni utilizzano il latte caldo a posto dell’acqua, altri aggiungono dello zucchero o del miele al composto. Si può persino aromatizzare con foglioline di menta, scorza di limone o camomilla.

Secondo il rito si deve succhiare tutto in una volta senza sorseggiarlo, in seguito va di nuovo riempito con acqua e passato ad un compagno.

Ricco di antiossidanti e nutrienti

La Yerba mate, contiene diversi nutrienti vegetali benefici, tra cui le più note sono le Xantine.

Questi composti agiscono come stimolanti e includono caffeina e teobromina, che si trovano anche nel tè, caffè e cioccolato.

Sono i principali antiossidanti che donano le ben note caratteristiche salutari a tè ed infusi (di cui anche la yerba mate è estremamente ricca).

Contengono anche saponine, composti amari che hanno alcune proprietà antinfiammatorie e di abbassamento dei livelli di colesterolo.

Tra i vari antiossidanti contenuti, ricordiamo anche una abbondanza di polifenoli. Si tratta di un vasto gruppo di antiossidanti, legati ad una riduzione del rischio di molte malattie.

È interessante notare che il potere antiossidante del tè mate yerba sembra essere leggermente superiore a quello del tè verde. In aggiunta, l’infusione di yerba mate può contenere sette dei nove aminoacidi essenziali, inoltre vitamine e minerali di cui il vostro corpo ha bisogno.

Tuttavia, il tè contiene quantità molto piccole di questi nutrienti, quindi è improbabile che possa dare un grande contributo alla vostra dieta da solo, se non supportato da una sana e corretta alimentazione.

Effetto energetico e di focus mentale

Con 85 mg di caffeina per tazza, l’infuso a base di yerba mate contiene meno caffeina del caffè ma ha un apporto comunque maggiore di quello di una tazza di tè.

Pertanto, esattamente come le altre bevande contenenti caffeina, è in grado di fornire un effetto energizzante e di miglior concentrazione mentale.

La caffeina può anche influenzare i livelli di alcune sostanze prodotte a livello cerebrale, causando assuefazione e influenze negli stati emotivi. Diversi studi sull’uomo hanno osservato una maggiore vigilanza, un aumento dell’attenzione a breve termine e un tempo di reazione minore nei partecipanti che hanno assunto una dose singola contenente circa 450 mg di caffeina.

Inoltre, coloro che consumano regolarmente yerba mate, riferiscono gli stessi effetti energetici delle bevande a base di caffè, ma senza fenomeni di tachicardia e nervosismo.

Tuttavia, tali testimonianze non sono state ancora scientificamente dimostrate e non hanno attualmente nessuna base di studi o ricerche.

Yerba Mate può migliorare le prestazioni fisiche

La caffeina è anche nota per migliorare le contrazioni muscolari, ridurre la fatica e migliorare le prestazioni sportive fino anche ad una soglia del 4/5 %.

Dal momento che la yerba mate contiene una quantità moderata di caffeina, coloro che lo bevono possono aspettarsi simili aumenti di prestazione (che poi siano reali o percepiti è ancora tutto da dimostrare).

Uno studio sulla yerba mate ha però dimostrato che, in termini di effetti sul dimagrimento, il campione che aveva assunto una capsula contenente 1g di principi estratti dalla pianta, ha riscontrato un dimagrimento del 24% più efficace a parità di allenamenti rispetto al gruppo che non assumeva l’integratore.

Ad esclusione di questa ricerca, non ci sono altre evidenze in merito, pertanto non si conosce la migliore quantità di principio attivo da integrare nel pre allenamento e la soglia di 1g resta da intendersi come puramente indicativa.

Può proteggere contro le infezioni

L’utilizzo di infusi o integratori a base di Yerba mate può aiutare a prevenire le infezioni da batteri, parassiti e funghi.

Uno studio in provetta ha scoperto che un’alta dose di estratto di yerba provoca la disattivazione del batterio escherichia coli.

Questo batterio che provoca sintomi di avvelenamento alimentare come crampi allo stomaco e diarrea pare infatti non resistere ad alte dosi di principio attivo.

Composti e creme a base di yerba mate possono anche impedire la crescita di furfur malassezia, un fungo responsabile di pelle squamosa, forfora, e alcuni eruzioni cutanee.

Pare abbia anche funzioni protettive nei confronti dei parassiti intestinali e di tutte le infezioni del tratto digestivo. Tuttavia, la maggior parte di questi studi è stata effettuata su cellule isolate ed è pertanto poco influente in riferimento all’assunzione da parte dell’uomo. Al momento non è chiaro se questi benefici siano gli stessi per gli esseri umani o se sono solo replicabili in laboratorio.

Può aiutare a perdere peso e grasso addominale

Studi condotti sugli animali, mostrano come l’assunzione quotidiana di yerba mate possa ridurre l’appetito e aumentare il metabolismo (sia sotto sforzo che a riposo), situazione che potrebbe risultare molto utile se si cerca di dimagrire.

Sembra diminuire il numero totale di cellule adipose e ridurre la quantità di grasso che detengono.

Su questo la scienza è ancora però dubbiosa, e non è ancora chiaro se sia effettivamente possibile ridurre il numero degli adipociti in età adulta.

Le poche ricerche fatte su un campione umano, sembrano però confermare le sue proprietà di favorire il metabolismo lipidico e quindi di riuscire a ridurre il grasso addominale e viscerale.

Inoltre, in uno studio di 12 settimane condotto su un campione di persone in sovrappeso, ha riscontrato che quelle che assumevano 3 grammi di polvere di yerba mate al giorno hanno perso una media di 1,5 libbre (0,7 kg).

Hanno anche ridotto il loro rapporto vita-anca del 2%, che indica una marcata perdita di grasso addominale. In confronto, i partecipanti trattati con placebo hanno guadagnato una media di 6,2 libbre (2,8 kg) e hanno aumentato il loro rapporto vita-anca dell’1% nello stesso periodo di 12 settimane.

Può aiutare il tuo sistema immunitario

l’estratto di Yerba mate (come anche l’infuso) contiene saponine, che sono composti naturali con proprietà antinfiammatorie note e ben studiate.

Inoltre, fornisce piccole quantità di vitamina C, vitamina E, selenio e zinco.

Questi antiossidanti possono rafforzare il sistema immunitario e promuovere la salute generale.

Sembra anche che siano legate alla prevenzione delle infezioni e dei malori stagionali come influenze e raffreddori. Tuttavia, i ricercatori non hanno ancora indagato gli effetti diretti della yerba mate sul sistema immunitario umano e per ora si parla solo di ipotesi.

Diminuisce i livelli di zucchero nel sangue

La Yerba mate può anche aiutare ad abbassare i livelli di zucchero nel sangue e costituisce un valido alleato nella prevenzione dei casi di diabete di tipo II.

In effetti, un recente studio condotto su un campione animale, riferisce che può migliorare la resistenza insulinica e addirittura contrastare problematiche tipiche dell’insulino resistenza.

Come in tutti gli altri casi, anche in questo caso la ricerca umana è molto carente e dobbiamo prendere queste informazioni, seppur veritiere, con “le pinze”.