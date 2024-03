Zeppole di San Giuseppe in friggitrice ad aria. Prova la ricetta collaudata

Le Zeppole di San Giuseppe sono un dolce tradizionale italiano consumato durante la festa di San Giuseppe il 19 marzo. Sono frittelle soffici e leggere, spesso farcite con crema pasticcera e decorate con ciliegie candite. Prepararle è un modo delizioso per celebrare questa festività ed oggi le faremo in friggitrice ad aria.

Ingredienti per 10 zeppole

250 g di acqua

85 g di burro

4 uova temperatura ambiente

150 g di farina

1 pizzico di sale

Procedimento

In una pentola, porta ad ebollizione l’acqua e il burro.

Una volta che il burro si è completamente sciolto e l’acqua ha raggiunto il bollore aggiungi la farina, mescolando energicamente con un cucchiaio di legno fino ad ottenere un impasto omogeneo. Quando si staccherà dalle pareti della pentola è pronto.

Fai raffreddare un pò l’impasto e aggiungi le uova una alla volta, mescolando bene dopo ogni aggiunta fino a ottenere un composto liscio ed omogeneo ma mai liquido.

Aggiungi un pizzico di sale e mescola nuovamente dal basso verso l’alto.

Trasferisci l’impasto in una sac à poche con una bocchetta a stella.

Faccio la forma della grandezza desiderata su una taglia la carta forno a misura del cestello p della teglia, e forma con l’impasto le zeppole facendo 2 giro, fai attenzione a mantenere una certa distanza tra di loro.

Cottura

Le zeppole vanno cotte in friggitrice ad aria a 180°C per 10 minuti, quindi alzare la temperatura a 200°C per altri 10 minuti per ottenere una doratura uniforme. Non tirarle fuori subito ma apri il cassetto o lo sportello se hai una friggitrice a fornetto, e falle stiepidire per 5 minuti.

Crema pasticcera

500 ml di latte

150 g di zucchero

100 g di farina

3 tuorli di uovo

buccia di un limone

1 pizzico di vaniglia

pizzico di sale

In una pentola, scalda il latte con le bucce di limone e la vaniglia fino a quando iniziano a formarsi delle bolle sui bordi della pentola.In una ciotola, mescola i tuorli d’uovo con lo zucchero e la farina fino ad ottenere un composto omogeneo.Versa un po’ di latte caldo nella ciotola con i tuorli, mescolando continuamente per evitare che si formino grumi.Versa il composto di tuorli nella pentola con il latte caldo, mescolando continuamente a fuoco basso fino a quando la crema non si addensa.Togli dal fuoco e lascia raffreddare.



Consigli

Puoi farcire le zeppole con crema pasticcera o Nutella per renderle ancora più golose.

Se desideri aggiungere un tocco di dolcezza, puoi guarnirle con zucchero a velo o ciliegie candite.

Assicurati di lasciare abbastanza spazio tra le zeppole sulla teglia, in modo che possano espandersi durante la cottura senza attaccarsi tra loro.

Servi le zeppole appena cotte per gustarle al meglio, ma attenzione: sono così deliziose che potrebbero sparire in un batter d’occhio!