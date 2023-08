Zeppole enormi in friggitrice ad aria

Questa è la ricetta per le zeppole in friggitrice ad aria e sì, sono quelle che si fanno per San Giuseppe ovvero, la festa del papà. Nessuno vieta però di mangiarle anche in altri periodi. Con questo tipo di cottura verranno molto fragranti e potrete avere un controllo maggiore sulla preparazione rispetto a quando userete il forno normale.

Per il ripieno potrete comprarlo già fatto oppure realizzarlo tranquillamente a casa, a voi la scelta. Se volete provare altro ecco anche la ricetta per i Biscotti al burro ripieni di cioccolato in friggitrice ad aria.

Ingredienti zeppole in friggitrice ad aria

250 g di acqua

80 g di burro

150 g di farina 00

4 uova medie

1 pizzico di sale

Procedimento

In una pentola, portate a ebollizione l’acqua con il burro e un pizzico di sale. Aggiungete la farina setacciata, mescolando rapidamente fino a formare una palla di pasta choux, quando si staccherà dalle pareti sarà pronta, togliete dal fuoco.

Fate leggermente stiepidire, ed aggiungete le uova una alla volta, incorporandole bene nella pasta choux fino a ottenere un impasto omogeneo. Fate attenzione a questo passaggio, se vedete che al terzo uovo l’impasto è perfetto non aggiungete il quarto.

Trasferite l’impasto in una sac a poche con beccuccio a stella, e formate ora delle zeppole posizionate su carta forno tagliata a misura.

Cottura delle zeppole

Preriscaldate la friggitrice ad aria per 2 minuti, inserite le zeppole con la carta forno sotto e cuocete a 180°C per 10 minuti, quindi aumentate la temperatura a 200°C e continuate a cuocere per altri 10 minuti fino a doratura. Le tempistiche potrebbero leggermente variare in base al modello della vostra friggitrice ad aria.

Fate raffreddare completamente i dolci. Nel frattempo realizzate la crema per farcirle.

Per fare la Crema chantilly avrete bisogno di:

500 ml di latte intero,

4 tuorli d’uovo,

100 g di zucchero,

40 g di amido di mais,

1 bacca di vaniglia o estratto

200 ml di panna per dolci da montare

Procedimento

Portate il latte a ebollizione con la vaniglia. In una ciotola, sbattete i tuorli con lo zucchero e l’amido. Versate il latte caldo sui tuorli, mescolando. Riportate sul fuoco e cuocete fino a ottenere una consistenza densa. Togliete dal fuoco e raffreddate la crema pasticcera per le zeppole, coperta da pellicola a contatto. Montate la panna e aggiungetela alla crema.

Farcite le zeppole con la crema e completatele con le amarene sciroppate. Date il tocco finale con una spolverata di zucchero a velo.

Consigli

Potete utilizzare anche altri tipi di creme in vari gusti come per esempio la crema al pistacchio aggiungendo 2 cucchiai di crema spalmabile al pistacchio.