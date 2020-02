17 febbraio, giornata dei gatti

Oggi, 17 febbraio, è la giornata internazionale dei gatti, splendidi animali che ci fanno compagnia nelle nostre case da tantissimo tempo ma non rinunciano al loro carattere indipendente ed avventuroso. I gatti, come tutti i felini, sanno essere calmi e dolcissimi ma anche fare valere le loro ragioni e tirare fuori gli artigli affilati quando è necessario. L’alone di mistero che emanano i gatti ha fatto sì che nel corso della storia fiorissero varie leggende su gatti magici aiutanti di maghi e streghe.

Chiunque abbia uno o più gatti in casa sa quanto è piacevole e rilassante sentire le fusa del proprio micio quando si torna a casa dopo una lunga e faticosa giornata di lavoro e quanto aiuta a combattere lo stress accarezzare il proprio micino alla sera magari guardando la tv insieme accoccolati sul divano. Secondo gli ultimi studi condotti da esperti di psicologia umana ed animale chi ha un gatto come compagno di vita vive più a lungo perché badare al proprio micino aiuta a scaricare lo stress, le emozioni ed i pensieri negativi e abbassa la pressione.

Solo un animale misterioso, con una vita segreta che rimane molto spesso sconosciuta al padrona, poteva ottenere una giornata tutta per lui, e in un giorno un po’ magico come il 17 febbraio. Febbraio è un mese unico perché ogni quattro anni diventa bisestile ed è pieno di leggende ed è quindi il mese più adatto per celebrare il gatto. Per coloro che cercano un animale da compagnia il micio è l’ideale, dolce, affettuoso, un compagno fedele ed insostituibile che farà subito breccia nel cuore del padrone. Il gatto, curioso ed indipendente, rimane uno spirito libero con una fortissima personalità che instaura con gli esseri umani un rapporto quasi prioritario perché un micio non si fa mai mettere i piedi in testa da nessuno.

E quindi buona festa del gatto a tutti, naturalmente insieme ai vostri amici felini e senza dimenticare i gatti abbandonati nei gattili.