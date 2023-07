Elodie spunta la foto da adolescente, nessuno riesce a riconoscerla a prima vista

Spunta la foto di quando la cantante Elodie era adolescente e nessuno riesce a riconoscerla subito a prima vista. È cambiata molto negli anni e fortunatamente per lei, non ascoltò un giudice che all’epoca le sbarrò la strada.

Elodie da adolescente è stupefacente. Spunta la foto che ha impressionato i suoi followers, nessuno riesce a riconoscerla subito a prima vista. Tra l’altro in quanti se la ricordano in questo particolare provino? All’epoca un giudice molto famoso non capì immediatamente il suo valore e la bocciò sul nascere, chissà cosa avrà pensato in seguito, quando la cantante scalò le vette della classifica?

Sicuramente non bisogna mai mollare nella vita e questo Elodie lo sa bene, la quale se si fosse arresa subito, non sarebbe diventata la brava cantante che è adesso. Tra l’altro da recenti rumors, pare che la bella Di Patrizi, starebbe per uscire con quello che potrebbe essere il nuovo tormentone estivo, un duetto con l’altro grande della musica, Marco Mengoni. Quest’estate sarà tosta in quanto ci saranno diverse featuring interessanti. Elodie e Marco Mengoni dovranno vedersela con il nuovo singolo di Marracash e Tananai e quello di Fedez, Annalisa e Articolo 31.

Un compleanno da sogno per Elodie

Elodie Di Patrizi è la famosa cantante e attrice italiana, nata a Roma nel 1990, da papà romano e mamma francese la quale scelse il nome della figlia, proprio per portare avanti le sue radici. Elodie si fece conoscere grazie al programma di Amici di Maria De Filippi, dove si classificò seconda, ma il successo vero e proprio arrivò grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2017 con il brano, Tutta colpa mia.

Da lì in poi è storia! Ha cantato numerosi brani di successo, come per esempio Nero Bali, Pensare male, Margarita, Ciclone, Guaranà e tanti altri ancora. Dopo la fine della sua storia con il collega Marracash, Elodie è legata sentimentalmente dal 2022 con il pilota Andrea Iannone, con il quale ha festeggiato, qualche giorno fa il suo compleanno. Sono stati 33 anni molto speciali per la cantante romana, la quale è stata circondata non solo dal suo fidanzato, ma anche dagli amici speciali, come per esempio Diletta Leotta e da tutta la sua famiglia.

Elodie da giovane – QuotidianPost.it

Elodie ha rivelato che solo adesso ha capito cosa non vuole e di cosa ha bisogno in questo momento della sua vita per essere serena: “Sono molto felice, ma la cosa piu importante è che ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi. Metaforicamente parlando non voglio “difendermi” a casa, quello deve essere il porto sicuro. Ci deve essere rispetto per l’identità dell’altra persona, l’amore viene da lì.”

La foto inedita di Elodie

Spunta la foto inedita di Elodie da adolescente e nessuno riesce a riconoscerla a prima vista. In pochi sapranno che la bella Elodie Di Patrizi, prima di approdare ad Amici di Maria De Filippi tentò la sua scalata verso il successo, con la partecipazione al talent, X Factor. A soli 18 anni, una giovanissima Elodie cantava L’Eternità di Giorgia.

Se ricevette l’approvazione degli allora giudizi, Morgan e Mara Maionchi, fu Simona Ventura che le “tagliò le gambe” con quel no definitivo. Sconsolata, la cantante romana decise di non cantare più per diversi anni, finché fortunatamente non decise di andare da Maria De Filippi.