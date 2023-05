3 ricette gourmet in friggitrice ad aria che puoi preparare in meno di 10 minuti

Hai poco tempo a disposizione ma desideri comunque preparare piatti deliziosi in soli 10 minuti? Niente paura perché la friggitrice ad aria è la tua soluzione. Con la sua tecnologia avanzata, puoi ottenere risultati croccanti e gustosi in tempi record.

In questo articolo, ti presentiamo tre ricette gourmet che possono essere realizzate in soli 10 minuti utilizzando la friggitrice ad aria. Sia che tu stia cercando uno snack veloce, un pasto leggero o un’idea per un antipasto sfizioso, queste ricette ti offriranno sapori straordinari senza sacrificare tempo prezioso in cucina.

Scegliendo gli ingredienti giusti e sfruttando al meglio la tua friggitrice ad aria, potrai preparare piatti deliziosi e sorprendere te stesso e i tuoi ospiti. Preparati con la cucina veloce, prepara queste tre ricette pronte in soli 10 minuti!

Non dimenticare che solo sul nostro sito troverai migliaia di ricette in friggitrice ad aria davvero collaudate.

Bocconcini di Pollo croccante in friggitrice ad aria:

Photocredit depositphoto pollo

Ingredienti: 500 g di petto di pollo 100 g di pangrattato 50 g di parmigiano grattugiato 2 uova 1 cucchiaino di paprika dolce 1 cucchiaino di aglio in polvere Sale q.b. Pepe q.b.



Procedimento:

Taglia il petto di pollo a bocconcini o strisce. In una ciotola, sbatti le uova con la paprika, l’aglio in polvere, il sale e il pepe. Immergi i bocconcini di pollo nell’uovo sbattuto, quindi passali nella miscela di pangrattato e parmigiano. In un’altra ciotola, mescola il pangrattato e il parmigiano grattugiato. Cuoci a 200°C per circa 10/15 minuti, o fino a quando il pollo risulta dorato e croccante. Disponi i bocconcini di pollo sulla griglia della friggitrice ad aria, evitando di sovrapporli.

Consiglio: aggiungi una salsa allo yogurt e menta

Bastoncini di mozzarella fritti in friggitrice ad aria:

Photocredit depositphoto mozzarella

Ingredienti:

200 g di mozzarella

100 g di pangrattato

50 g di farina

2 uova

Sale q.b.

Pepe q.b.

Olio spray per la friggitrice ad aria

Procedimento:

Taglia la mozzarella a bastoncini di circa 1 cm di spessore. In una ciotola, sbatti le uova con un pizzico di sale e pepe. In un’altra ciotola, metti il pangrattato. Passa i bastoncini di mozzarella nella farina, poi nell’uovo sbattuto e infine nel pangrattato, assicurandoti che siano ben rivestiti. Oppure ripeti la panatura. Disponi i bastoncini di mozzarella sulla griglia della friggitrice ad aria, evitando di sovrapporli. Spruzza leggermente la superficie dei bastoncini con l’olio spray. Cuoci a 200°C per circa 8-10 minuti, o fino a quando la mozzarella risulta dorata e filante.

Consiglio: servi con un contorno di pomodorini confit

Bruschette con pomodoro e mozzarella:

Photocredit depositphoto bruschetta

Ingredienti:

4 fette di pane rustico

2 pomodori maturi

150 g di mozzarella

2 cucchiai di olio d’oliva

Basilico fresco q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento:

Taglia i pomodori a cubetti e mettili in una ciotola. Aggiungi sale, pepe e basilico fresco tritato a piacere. Taglia la mozzarella a fette sottili. Spennella le fette di pane con un po’ di olio d’oliva. Metti le fette di pane nella friggitrice ad aria e cuoci a 180°C per circa 5 minuti, o fino a quando risultano croccanti e dorati. Togli le fette di pane dalla friggitrice e disponi su ognuna di esse un po’ di pomodoro condito e una fetta di mozzarella. Metti le bruschette in friggitrice ad aria per un altro minuto, o fino a quando il formaggio si è leggermente fuso. Servi le bruschette calde e guarnisci con basilico fresco.

Consiglio: aggiungi su ogni bruschetta 2 alici sott’olio