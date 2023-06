4 ricette di pasta fredda da portare in spiaggia, una in friggitrice ad aria

Con l’arrivo dell’estate, non c’è niente di meglio che godersi una giornata in spiaggia con gli amici o la famiglia. E cosa c’è di meglio di una deliziosa pasta fredda per pranzare sotto l’ombrellone? Ecco quattro ricette facili e veloci da preparare per portare in spiaggia, una realizzata in friggitrice ad aria.

Pasta fredda con pomodorini e mozzarella

Ingredienti

400 g di pasta corta

250 g di pomodorini

250 g di mozzarella

1 spicchio d’aglio

10 foglie di basilico

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

Procedimento

Cuocere la pasta in abbondante acqua salata, scolarla e raffreddarla sotto l’acqua corrente. Tagliare i pomodorini a metà e la mozzarella a cubetti. In una padella, far rosolare lo spicchio d’aglio con un po’ di olio extravergine d’oliva e aggiungere i pomodorini. Cuocere per 5 minuti.

In una ciotola, mescolare la pasta con i pomodorini, la mozzarella, le foglie di basilico spezzettate, un po’ di olio extravergine d’oliva, sale e pepe. Conservare in frigorifero fino al momento di portare in spiaggia.

Pasta fredda con tonno e olive

Ingredienti

400 g di pasta corta

200 g di tonno sott’olio

100 g di olive nere

1 cipolla rossa

prezzemolo fresco

olio d’oliva

aceto di vino bianco

sale e pepe nero

Procedimento

Cuocere la pasta in abbondante acqua salata, scolarla e lasciarla raffreddare. Tagliare la cipolla a fettine sottili e farla marinare in aceto di vino bianco per 30 minuti.

In una ciotola, unire la pasta, il tonno sbriciolato, le olive tagliate a rondelle, la cipolla marinata, il prezzemolo tritato, sale e pepe nero. Mescolare bene. Lasciare raffreddare in frigorifero per almeno un’ora prima di servire.

Pasta fredda con zucchine e gamberetti

pasta fredda con zucchine e gamberi photocredit depositphoto

Ingredienti

400 g di pasta corta

2 zucchine

200 g di gamberetti sgusciati

1 spicchio d’aglio

olio d’oliva

prezzemolo fresco

sale e pepe nero

Procedimento

Cuocere la pasta in abbondante acqua salata, scolarla e lasciarla raffreddare. Tagliare le zucchine a cubetti e farle saltare in padella con aglio e olio d’oliva per 5-7 minuti.

In una ciotola, unire la pasta, le zucchine, i gamberetti, il prezzemolo tritato, sale e pepe nero. Mescolare bene. Lasciare raffreddare in frigorifero per almeno un’ora prima di servire.

Con queste tre ricette di pasta fredda, sarai pronto per portare un piatto gustoso e fresco in spiaggia. Sperimenta con gli ingredienti e crea la tua versione personale di pasta fredda.

Come portare la pasta fredda in spiaggia?

La pasta fredda è un piatto estivo molto amato, perfetto per i picnic o le cene all’aperto con gli amici. Per portarla con sé, però, è importante avere dei contenitori adatti che la mantengano fresca e gustosa. Ti parleremo dei migliori contenitori da usare per la pasta fredda.

Contenitori in plastica

La soluzione più comune per trasportare la pasta fredda sono i contenitori in plastica. Sono leggeri, economici e disponibili in diverse dimensioni e forme. Inoltre, molti di essi sono dotati di coperchio ermetico, che permette di conservare gli alimenti per diverse ore. E’ importante scegliere contenitori di buona qualità, privi di ftalati e BPA un composto chimico presente in alcuni tipi di plastica che può essere dannoso per la salute.

Contenitori in vetro

I contenitori in vetro sono un’ottima scelta per conservare la pasta fredda. Sono resistenti e non assorbono odori o sapori, garantendo così la massima freschezza del cibo. Inoltre, sono facili da pulire e possono essere utilizzati anche per il riscaldamento al microonde.

I lati negativi è che possono essere più pesanti e fragili rispetto a quelli in plastica, quindi è importante maneggiarli con cura per evitare di romperli.

Contenitori termici

I contenitori termici sono perfetti per portare la pasta fredda fuori casa, ad esempio per un picnic o un pranzo al lavoro. Sono dotati di un’ampia apertura per facilitare l’inserimento del cibo e mantengono la temperatura per diverse ore.

Se sei alla ricerca di una ricetta deliziosa e sana, la ricetta in friggitrice ad aria del cous cous è perfetta per te! Questo piatto è facile da preparare e richiede pochissimo tempo. Inoltre, è una scelta salutare per chi cerca di seguire una dieta equilibrata.

Come preparare la ricetta del cous cous in friggitrice ad aria

Se sei alla ricerca di una ricetta deliziosa e salutare, la ricetta del cous cous in friggitrice ad aria è la soluzione perfetta per te! Questo piatto è facile da preparare e richiede solo pochi ingredienti, ma il risultato finale è un piatto sano e gustoso che soddisferà il tuo palato.

Ricorda di servire il cous cous con una spruzzata di succo di limone e una manciata di prezzemolo fresco tritato. Questo piatto è perfetto come contorno o come piatto principale per un pasto leggero.

Il cous cous è un piatto tipico della cucina nordafricana, ma è diventato molto popolare anche in Italia. Oggi, ti presentiamo una ricetta del cous cous in friggitrice ad aria. Questo metodo di cottura è molto più sano rispetto alla frittura tradizionale, ma non per questo meno gustoso.

Ingredienti

250 g di cous cous

300 ml di acqua

300 g di gamberi sgusciati

1 cucchiaio di olio d’oliva

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di paprika

1 cucchiaino di cumino

1 peperone rosso

1 peperone giallo

1 cipolla

1 spicchio d’aglio

1 limone

1 mazzetto di prezzemolo

1 mazzetto di coriandolo

Procedimento

Metti il cous cous in una ciotola e aggiungi l’acqua bollente. Copri con un coperchio e lascia riposare per 5 minuti. Aggiungi l’olio d’oliva, il sale, la paprika e il cumino al cous cous. Mescola bene. Taglia i peperoni e la cipolla a cubetti e trita l’aglio, mettili in una ciotola con l’olio extravergine di oliva. Mescola bene.

Prepara la friggitrice ad aria: accendi la friggitrice ad aria e impostala a 180°C. inserisci le verdure e cuocile per circa 15 minuti, girandole almeno 3 volte. Togli le verdure e inserisci i gamberi sgusciati, lavati, e passati nell’olio e pepe. Falli cuocere a 180 gradi per soli 7 minuti

Una volta cotti aggiungi tutto al cous cous in una ciotola capiente e mescola, trasferisci il tutto in frigorifero per almeno 2 ore. Taglia il limone a spicchi e trita il prezzemolo e il coriandolo. Servi il cous cous con il limone e le erbe aromatiche.

Variante vegetariana

Se sei vegetariano, puoi preparare il cous cous in friggitrice ad aria con verdure miste. Taglia zucchine, melanzane, peperoni e cipolle a cubetti. Il cous cous in friggitrice ad aria è una ricetta semplice e veloce da preparare. Il risultato è un piatto sano e gustoso, perfetto per la spiaggia. Non esitare a provare questa ricetta e a personalizzarla con le tue spezie preferite!

