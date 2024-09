40 anni di Ken il guerriero: la festa al cinema 

Arriva per la prima volta sul grande schermo solo per tre giorni, il 14, 15 e 16 ottobre, KEN IL GUERRIERO – IL FILM, pietra miliaredel mondo anime datato 1986 e atteso secondo appuntamento della Stagione degli Anime al Cinema, il progetto esclusivo di Nexo Studios distribuito in collaborazione con Yamato Video, che per l’autunno 2024 porterà nelle sale anche The Last: Naruto The Movie e Overlord – Il Film: Capitolo del Santo Regno. L’elenco delle sale che programmeranno la stagione sarà a breve disponibile su nexostudios.it e le prevendite saranno aperte a partire dal 18 settembre.

L’evento viene proposto nelle sale in occasione dei 40 anni dal debutto televisivo della prima serie anime di Ken il guerriero, trasmessa su Fuji Television dall’11 ottobre 1984 e ispirata al celebre manga scritto da Buronson e disegnato da Tetsuo Hara che aveva debuttato l’anno precedente.

KEN IL GUERRIERO – IL FILM ripercorre la storia del

guerriero della scuola di Hokuto, inserendo però importanti differenze nella trama e nel trattamento dei personaggi. Inalterato il senso generale del racconto, che vede Ken, maestro della scuola di Hokuto, percorrere le terre devastate dall’olocausto atomico alla ricerca della donna amata e dell’uomo che l’ha rapita, Shin. Le vicende porteranno Ken anche ad incrociare il suo cammino con Rei, guerriero della scuola di Nanto, con il quale stringerà una forte amicizia, ma anche ad affrontare i suoi fratelli: prima il subdolo Jagi e poi il gigantesco fratello maggiore Raoul, il più temibile e ambizioso guerriero della scuola di Hokuto. Inalterato lo staff dei creatori che riprende in toto quello televisivo, ma con una ricchezza di dettagli e di animazione garantita dalla destinazione cinematografica e dalla risposta alle aspettative di un pubblico fedelissimo e affascinato.

La nuova Stagione Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Studios distribuito in collaborazione con Yamato Video e con RTL 102.5, radio ufficiale dell’evento, assieme i media partner Cultura POP, MYMovies.it e ANiME GENERATION.

KEN IL GUERRIERO – IL FILM

Tratto dai manga originali di Tetsuo Hara e Buronson

Una produzione TOEI Animation, Studio Live

Prodotto da Chiaki Imada

STAFF

Sceneggiatura Susumu Takaku

Regia: Toyoo Ashida

Direzione dell’animazione Masami Suda

Musiche: Katsuhisa Hattori

Ending Theme Purple Eyes

Compositore: Kodomo Band

Production manager: Matsuji Kishimoto

Durata 110 minuti, Anno 1986

Le voci italiane

Kenshiro – Alessio Cigliano

Julia – Myriam Catania

Bart – Graziella Polesinanti

Lynn – Alice Villevieille Lionello

Shin – Sandro Acerbo

Raul – Alessandro Rossi

Rei – Simone D’Andrea

Aili – Marta Rapperini Tesoro

Jagger – Gianluca Tusco

Colonnello dell’armata di Dio – Marco Mete

Padre del clan della zanna – Pierluigi Astore

Uighur – Ermanno Ribaudo

Ryuken – Norman Mozzato

Zeta – Gaetano Lizzio

Fox – Stefano Macchi

Gulf – Rodolfo Traversa

Cuori – Giorgio Bassanelli Bisbal

Guest cast:

Francesco Venditti

Stefano Crescentini

Maurizio Merluzzo

Gianfranco Miranda

Paolo Clementi

Massimo Triggiani

Luca Pernisco

Carlo Valli

Franco Mannella

Cristiana Lionello

Sara Giacopello

Loris Bondesan

Claudio Senesi

Enrico Croce

Fabrizio Pesce

Davide Pietrobono

Nexo Studios

Nexo Studios è una casa di produzione e distribuzione audiovisiva che opera a livello internazionale.

Al suo debutto nel 2010 ha costruito – assieme a Eutelsat – il primo network italiano di sale digitalizzate connesse via satellite in grado di proporre eventi live in diretta in tutta la penisola. Affermatasi come società di distribuzione di riferimento per gli eventi al cinema, nel 2014 si è aperta alla distribuzione internazionale, proponendo in oltre 60 paesi del mondo documentari e serie d’arte e cultura e diventando in breve tempo un’azienda di riferimento globale. Oltre a seguire a livello internazionale tutte le finestre d’uscita dei propri contenuti e a occuparsi di tutti i tipi di diritti, Nexo Studios rappresenta importanti produttori e licensor di contenuti, sia del mondo cinematografico sia di quello musicale, museale, teatrale e artistico. Dal 2018 è stata aperta la divisione Production, specializzata in documentari cinematografici che vengono presentati nei più importanti festival e mercati internazionali. Nel 2019 è nata Sountracks, dedicata alla produzione e distribuzione delle colonne sonore originali dei film Nexo Studios. Nel 2021 ha debuttatoil progetto Nexo TV, dedicato alla distribuzione di contenuti on demand in streaming. Sono nate così Nexo+ (la prima piattaforma italiana SVOD, presente anche su Prime Video, dedicata al mondo culturale che vanta collaborazioni con alcuni dei più importanti editori, produttori, scuole di scrittura) e Le Vite degli altri (piattaforma presente nel bouquet di Prime Video, dedicata alle storie di vita e al cinema di qualità, tra fiction e documentario).Dal 2023 a oggi Nexo Studios ha lanciato inoltre 5 nuovi canali lineari tematici free: House of Docs, Cinema Excelsior, Le Vite degli altri, East is East, Duri a Morire, disponibili sulle principali Smart TV e piattaforme italiane.