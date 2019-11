Cannes Film Week: dal 2 all’8 dicembre, i film di Cannes a Buenos Aires

Il tour mondiale dei film di Cannes continua con la Cannes Film Week di Buenos Aires dal 2 all’8 dicembre 2019. La “Semana de Cine” è stata organizzata dal Festival del cinema di Cannes e dall’INCAA in coincidenza con Ventana Sur, il principale mercato cinematografico latino americano presente da ben 11 anni.

Le proiezioni di Cannes

La palma d’oro del 2019 e sei lungometraggi della selezione ufficiale della 72esima edizione del Festival di Cannes, saranno proiettati in Argentina: Parasite di Bong Joon Ho (Palma d’oro); Les Misèrables di Ladj Ly (Premio della Giuria); Bacurau di Kleber Mendonca Filho e Juliano Dornelles (Premio della Giuria); Matthias and Maxime di Xavier Dolan (In Concorso); A Hiiden Life di Terrence Malick (In Concorso); On a Magical Night (Chambre 212) di Christophe Honorè (Un Certain Regard, Miglior attrice per Chiara Mastroianni); Lux Aeterna di Gaspar Noè (Fuori concorso).

Il regista italo-argentino e amico del Festival di Cannes, Gaspar Noé, terrà una lezione di cinema giovedì 5 dicembre, ospitata dal regista argentino Lisandro Alonso. La sessione sarà seguita dalla proiezione del film Lux Aeterna con Charlotte Gainsbourg e Béatrice Dalle, proiettato Fuori Concorso al Festival di Cannes nel 2019.

La Cannes Film Week, che mira a diffondere l’amore per il cinema inviando lo spirito del Festival in tutto il mondo, si è tenuta per la prima volta quest’anno al K11 Musea di Hong Kong dal 12 al 17 novembre. E in Romania, la decima edizione della Cannes Films di Bucarest, fondata nel 2010 da Cristian Mungiu con il supporto del Festival, si è svolta con successo dal 18 al 27 ottobre. Scarica qui il programma completo di tutte le proiezioni della Cannes Film Week a Buenos Aires.