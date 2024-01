A febbraio in streaming su Nexo+

A febbraio su Nexo+ in prima visione il delizioso road movie “Le ragazze non piangono” di Andrea Zuliani, il grande cult “La casa dalle finestre che ridono” di Pupi Avati e il poliziottesco “Roma Violenta” di Marino Girolami, l’inizio dei festeggiamenti dell’anno degli impressionisti con due titoli su Pierre-Auguste Renoir a 150 anni dalla nascita del movimento, uno speciale sul cinema fantastico, il Capodanno cinese con l’anno del Drago e una selezione di film a tema.

E ancora: un focus sulla musica italiana in occasione del Festival di Sanremo, due speciali su San Valentino, uno per inguaribili romantici e uno per chi proprio non sopporta le smancerie e

- Advertisement -

“Enter the Void” del plurinominato alla Palma d’oro Gaspar Noé.

Dal 5 febbraio

La casa dalle finestre che ridono

- Advertisement -

Regia di Pupi Avati

Con Lino Capolicchio, Francesca Marciano, Gianni Cavina

- Advertisement -

Stefano arriva in un paesino nella pianura emiliana. È stato ingaggiato per restaurare l‘affresco di un pittore morto in circostanze misteriose. Alcune telefonate anonime che lo invitano ad andarsene gli instillano il sospetto che l’affresco e il suo autore nascondano un qualche mistero che la morbosa sonnolenza del paese non riesce completamente a celare…

Dal 6 febbraio

Festival della canzone italiana

Per accompagnare la settimana del Festival di Sanremo, un ripassone di storia della musica italiana con i nomi che l’hanno definita, nuove promesse e memorabili gruppi: scopri la Music Factory dei Marlene Kuntz con Karma Clima, il processo creativo dietro l’ultimo album di Ornella Vanoni con Essere Ornella, Il memorabile concerto Lucio Dalla – Tu non mi basti mai al Teatro greco di Tindari,il docu-live Tre allegri ragazzi morti – A casa tua e tanto altro.

Dal 7 febbraio

Il giovane Picasso

Regia di Phil Grabsky

Pablo Picasso è uno degli artisti più famosi di tutti i tempi. Molti film hanno affrontato gli ultimi anni – l’arte, gli affari e l’ampia cerchia di amici. Ma da dove è iniziato tutto questo? Quali sono le ragioni dell’ascesa di Picasso alla grandezza artistica? Con l’accesso privilegiato ai musei di Malaga, Barcellona e Parigi, il film spiega come Pablo Ruiz Picasso sia diventato “Picasso”.

Dall’8 febbraio

In the Mood for Love

C’è chi festeggia San Valentino con cioccolatini, rose rosse e buon cibo. Noi di Nexo+ preferiamo festeggiarlo (anche) con una selezione di grandi film in grado di farci battere il cuore.

Scopri le novità:

Un bacio romantico

Regia di Wong Kar-wai

Con Norah Jones, Jude Law, David Strathairn, Natalie Portman, Rachel Weisz, Chad R. Davis, Katya Blumenberg, John Malloy, Demetrius Butler, Frankie Faison, Adriane Lenox, Benjamin Kanes, Cat Power, Michael Hartnett, Michael May

In compagnia di un cast stellare composto da Jude Law, Natalie Portman e Rachel Weisz, la pop star Norah Jones fa il suo esordio sullo schermo in un road movie intenso e vibrante sul tema della ricerca di noi stessi. Le musiche sono di Ry Cooder, Cat Power e della stessa Norah Jones.

Love and Secrets

Regia di Andrew Jarecki

Con Diane Venora, Kirsten Dunst, Frank Langella, Ryan Gosling, Rob Simonsen

David e la moglie Katie vivono a New York. Lei studia medicina e mentre la sua vita diventa sempre più indipendente, David diventa più violento e dispotico. Sino a quando Katie sparisce senza lasciare traccia… Vent’anni dopo un procuratore in carriera riaprirà il caso e David verrà processato e chiamato a deporre la sua “verità”.

Lussuria

Regia di Ang Lee

Con Tony Leung Chiu Wai, Tang Wei, Joan Chen, Leehom Wang, Johnson Yuen, Chu Chih-ying, Anupam Kher

Nella Shangai degli anni ’40, occupata dai giapponesi, una studentessa si arruola in un gruppo di ragazzi universitari per uccidere un direttore del servizio segreto del governo fantoccio giapponese. Fingendosi una sofisticata signora, diventerà l’amante del traditore, ma spingendosi sempre più oltre in questa relazione, finirà per innamorarsene davvero…

Passioni e desideri

Regia di Fernando Meirelles

Con Anthony Hopkins, Rachel Weisz, Jude Law, Ben Foster, Moritz Bleibtreu, Jamel Debbouze, Mark Ivanir, Peter Morgan, Tereza Srbova, David Frost

Un intreccio di amori incrociati e relazioni che collegano personaggi di paesi e stati sociali diversi. Dalla semplice decisione presa da un uomo, quella di rimanere fedele a sua moglie, scaturisce una serie di eventi che si diramano attorno al globo con conseguenze drammatiche, per tornare infine al luogo della decisione iniziale.

Tutti pazzi per Rose

Regia di Régis Roinsard

Con Romain Duris, Déborah François, Bérénice Bejo, Shaun Benson, Mélanie Bernier, Miou-Miou, Eddy Mitchell, Frédéric Pierrot, Nicolas Bedos

Il sogno di Rose è di diventare segretaria. Decide di proporsi presso una compagnia assicurativa. Il colloquio non va bene, ma il capo della Compagnia, Louis, nota la particolare abilità di Rose: sa scrivere velocemente a macchina. Le propone cosìdi partecipare a una gara di dattilografia: soltanto se la vincerà, otterrà il posto da segretaria.

Dal 9 febbraio

In occasione del Capodanno cinese

Anno del Drago

Prosperità, risveglio e libertà: queste sono le qualità che lo zodiaco associa al drago, l’animale mitologico che contraddistinguerà questo nuovo anno del calendario cinese.

Su Nexo+ celebriamo l’inizio dell’Anno del Drago con una selezione dedicata di film: un tuffo nella cinematografia cinese con la combattività e resilienza di Ip Man e Ip Man 2,gli intrighi e provocazioni di Lussuria – Seduzione e tradimento del duplice premio Oscar Ang Lee, lo sguardo di Jia Zhangke su una società cinese in continua evoluzione con Al di là delle montagne.

Dal 12 febbraio

Per chi vuole festeggiare un San Valentino alternativo

San Valentino di Sangue

Per chi è allergico alle romanticherie o alle storie strappalacrime, una playlist di titoli horror e thriller ad alta tensione per festeggiare San Valentino in maniera originale, tra creature sovrannaturali, detective a caccia di serial killer e arti marziali.

Tra i titoli: 13 assassini di Takashi Miike, l’horror In Fabric, One on One del maestro coreano Kim Ki-duk…

Dal 13 febbraio

Roma Violenta

Regia di Marino Girolami

Con Maurizio Merli, Richard Conte, Silvano Tranquilli

Dopo la morte del fratello minore per mano di alcuni delinquenti, il commissario Betti brama vendetta, tanto che viene rimosso dall’incarico. Betti diventa allora capo di un gruppo di vigilantes dediti alla vendetta privata, rispondendo alle esigenze di molti cittadini stanchi.

Dal 15 febbraio

Under the Skin

Regia di Jonathan Glazer

Con Scarlett Johansson, Paul Brannigan, Robert J. Goodwin, Krystof Hadek, Scott Dymond, Michael Moreland

Da Jonathan Glazer, regista nominato ai Premi Oscar© 2024.

Una giovane aliena viene mandata sulla Terra con lo scopo di annientare l’umanità. Assume sembianze da donna e il nome di Laura Flynn. Con il passare del tempo però, comincia ad assaporare i benefici dell’essere un umano e inaspettatamente mostra i primi segni di un tenero sentimento, andando contro agli scopi per cui era stata mandata sulla Terra.

Dal 16 febbraio

In Prima Visione

Le ragazze non piangono

Regia di Andrea Zuliani

Con Emma Benini, Anastasia Doaga, Matteo Martari, Max Mazzotta, Yuri Casagrande Conti, Irene Maiorino, Arianna Bergamaschi

Mia ed Ele non potrebbero essere più diverse: una è un’adolescente con un difficile rapporto con la madre, l’altra è una giovane bidella rumena. Le due si incontrano per caso e i loro mondi così lontani collidono. Quando Ele si ritrova a scappare col camper del padre, ci trova dentro Mia, in fuga e con un segreto.

Dal 19 febbraio

The Iron Lady

Regia di Phyllida Lloyd

Con Meryl Streep, Jim Broadbent, Harry Lloyd, Richard E. Grant, Olivia Colman, Ronald Reagan, Roger Allam, Nicholas Farrell, Julian Wadham

Margaret Thatcher, ex Primo Ministro britannico è una donna che è riuscita a farsi ascoltare in un mondo dominato dagli uomini, abbattendo le barriere di discriminazione sessuale e sociale. Dalla sua storia emerge il sorprendente ritratto di una donna “d’acciaio”, dura, complessa, contestata e irremovibile.

Dal 20 febbraio

Viaggi attraverso l’impossibile

Ci sono storie che attraversano mondi reali e fantastici, rompono gli schemi del possibile per regalarci un nuovo sguardo sulla realtà. Viaggia con Nexo+ tra pianeti e navicelle spaziali, vampiri e mostri, e persino tra le lande di un’Italia post-apocalittica…

Tra i titoli: Moon, La ragazza del punk innamorato direttamentedalla penna di Neil Gaiman, Melancholia del visionario Lars Von Trier.

Dal 20 febbraio

Enter the Void

Regia di Gaspar Noé

Con Nathaniel Brown, Paz de la Huerta, Cyril Roy, Emily Alyn Lind, Jesse Kuhn, Masato Tanno, Olly Alexander, Sara Stockbridge, Philippe Nahon

Oscar e sua sorella Linda sono arrivati da poco a Tokyo. Oscar è uno spacciatore e Linda fa la spogliarellista in discoteca. Una notte sparano a Oscar, ma il suo spirito, fedele alla promessa di non abbandonarla, si rifiuta di abbandonare il mondo dei vivi. Passato, presente e futuro si fondono in un vortice allucinatorio.

Dal 21 febbraio

All That Divides Us – Amore Criminale Regia di Thierry Klifa

Con Catherine Deneuv, Diane Kruge, Nekfeu. Nicolas Duvauchelle

Una famiglia borghese in una casa in mezzo al nulla si scontra con gli abitanti delle baraccopoli che risiedono nelle vicinanze. Una scomparsa. Una madre che cerca disperatamente di salvare sua figlia da una relazione discutibile.

Dal 23 febbraio

In occasione dell’anniversario di nascita del pittore

Renoir oltraggio e seduzione

Regia di Phil Grabsky

Nato da una famiglia modesta nel cuore della Francia, a Limoges, Renoir (1841-1919) è uno dei pittori impressionisti più amati e conosciuti al mondo oltre che parte essenziale della storia della cultura europea. Cresciuto a Parigi, conobbe Manet, Bazille, Monet, Cézanne, Degas, Pissarro. Con loro cominciò ben presto a dipingere en plein air nella deliziosa Fontainbleau, poco lontano dalla capitale francese. Il film – basato sulla straordinaria collezione Renoir della Barners Foundation di Filadelfia – esplora il nuovo approccio dell’artista. Questi lavori successivi provocano ancora reazioni estreme – alcune persone sono respinte da loro e altre sedotte. Si tratta di una nuova biografia di un gigante artistico, ma scopre anche una storia non raccontata.

Renoir

Regia di Gilles Bourdos

Con Michel Bouquet, Vincent Rottiers, Christa Théret, Thomas Doret, Romane Bohringer, Michèle Gleizer

Costa Azzurra, 1915. Auguste Renoir, ormai anziano, è provato dalla perdita della sua amata sposa e dagli acciacchi della vecchiaia. Dal fronte arriva anche la brutta notizia che il figlio Jean è rimasto gravemente ferito. Una giovane ragazza, Andrée, appare come un miracolo nella sua vita e torna a infondergli vitalità e voglia di dipingere.

Dal 26 febbraio

Green Light

Regia di Ned Donohoe

In Australia, due uomini lavorano per fornire l’ultima speranza di sollievo, e in alcuni casi di cura, a migliaia di persone che soffrono di malattie croniche e terminali, fornendo cannabis medicinale al mercato nero. Per aiutare chi si rivolge a loro, però, i due sono costretti a rischiare tutto…

Dal 28 febbraio

Ithaca

Regia di Meg Ryan

Con Meg Ryan, Tom Hanks, Sam Shepard, Hamish Linklater

Estate 1942: il fratello maggiore di Homer Macauley è in guerra e lui decide di trovarsi un lavoro come portalettere per passare l’estate e dimostrare alla sua famiglia quanto sia responsabile e maturo. Capirà presto che un posano in tempo di guerra recapita sia lettere d’amore, che brutte notizie e che queste cambiano il destino di alcune persone in modo inesorabile.

Dal 29 febbraio

The Statement – Caccia all’uomo

Regia di Norman Jewison

Con Michael Caine, Tilda Swinton, Jeremy Northam

Pierre Brossard è in fuga dalla polizia francese, da una squadra di killer e da un passato di crimini di guerra. Era un torturatore nazista e solo ora c’è la possibilità di incastrarlo. Un’indagine condotta da un giudice ambizioso e da un colonnello dell’esercito mira a far luce sui misteri che lo riguardano e che giacciono sepolti da molto tempo…

Le novità di gennaio 2024 su Nexo+