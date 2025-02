A Real Pain dal 27 Febbraio al Cinema

Searchlight Pictures è lieta di annunciare l’uscita nelle sale italiane di A Real Pain, il nuovo film scritto e diretto dal candidato all’Academy Award® Jesse Eisenberg, a partire dal 27 febbraio 2025. Presentato in anteprima italiana in concorso alla 22ª edizione di Alice nella città e premiato al Sundance Film Festival, il film vede protagonisti Jesse Eisenberg e il vincitore di Emmy® e Golden Globe® Kieran Culkin, in un viaggio emozionante tra comicità e riflessione.

A Real Pain racconta la storia di

David (Jesse Eisenberg) e Benji (Kieran Culkin), due cugini americani dai caratteri opposti, che si riuniscono per un tour in Polonia in memoria della loro amata nonna. Tra vecchi dissapori e nuove scoperte, il viaggio diventa un’occasione per confrontarsi con il passato della loro famiglia, segnato dall’ombra dell’Olocausto, e per riscoprire il loro legame. Il cast stellare include anche Will Sharpe (The White Lotus), Jennifer Grey (Dirty Dancing), Kurt Egyiawan (Beasts of No Nation), Liza Sadovy (A Small Light) e Daniel Oreskes (Only Murders in the Building).

Con una regia sensibile e una sceneggiatura acuta,

Eisenberg esplora temi universali come il dolore, la memoria e la famiglia, mescolando momenti di leggerezza a una profonda introspezione. Kieran Culkin, già acclamato con un Golden Globe come Miglior Attore Non Protagonista per questo ruolo, offre una performance straordinaria, candidata anche agli Oscar® 2025, accanto alla nomination per la Miglior Sceneggiatura Originale di Eisenberg.

Prodotto da Dave McCary, Ali Herting, Emma Stone, Jennifer Semler, Jesse Eisenberg ed Ewa Puszczyńska, A Real Pain è un viaggio on the road che cattura il cuore e invita a riflettere. La fotografia di Michał Dymek e le musiche evocative accompagnano una narrazione che ha conquistato pubblico e critica in tutto il mondo.