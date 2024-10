A Real Pain, interpretato dal candidato all’Academy Award® Jesse Eisenberg e dal vincitore dell’Emmy® e del Golden Globe® Kieran Culkin, sarà proiettato questa sera in anteprima italiana in concorso alla 22esima edizione di Alice nella città.

Il film, premiato al Sundance Film Festival, arriverà il 27 febbraio 2025 nelle sale italiane.

- Advertisement -

A Real Pain segue David (Jesse Eisenberg) e Benji (Kieran Culkin), due cugini non in sintonia tra loro, che si ritrovano per un tour in Polonia in onore della loro amata nonna.

L’avventura prende una svolta quando le vecchie tensioni della strana coppia riemergono sullo sfondo della loro storia familiare.

- Advertisement -

Searchlight Pictures presenta A Real Pain,

scritto e diretto dal candidato all’Academy Award® Jesse Eisenberg (The Social Network, Benvenuti a Zombieland).

Il film è interpretato da Eisenberg insieme al vincitore dell’Emmy® e del Golden Globe® Kieran Culkin (Succession, Scott Pilgrim vs. the World).

- Advertisement -

A completare il cast, il vincitore del BAFTA e candidato all’Emmy® Will Sharpe (The White Lotus), la candidata al Golden Globe® Jennifer Grey (Dirty Dancing), Kurt Egyiawan (Beasts of No Nation), Liza Sadovy (A Small Light) e Daniel Oreskes (Il caso Thomas Crown, Only Murders in the Building).

Il film è prodotto da Dave McCary (Saturday Night Live, I Saw the TV Glow), Ali Herting (Bodies Bodies Bodies, The Curse), Emma Stone (Povere Creature!, Crudelia), Eisenberg, Jennifer Semler (Theater Camp) ed Ewa Puszczyńska (La zona d’interesse, Cold War).

Dietro la macchina da presa, il direttore della fotografia

Michał Dymek (EO), la scenografa Mela Melak (Lipstick on the Glass), la costumista Małgorzata Fudala (The Girl with the Needle), la responsabile del reparto makeup Olga Neihauer (Milosc na pierwsza strone), il montatore Robert Nassau (The Big Sick – Il matrimonio si può evitare… l’amore no) e la direttrice del casting Jessica Kelly (X, Midsommar – Il viaggio dei dannati).