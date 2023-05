Acrostico, il nuovo brano di Shakira insieme ai figli: testo, traduzione e video della canzone

Acrostico è il nuovo singolo di Shakira, la celebre pop star colombiana. Il brano si distingue per essere un inno alla rinascita attraverso l’amore per i propri figli. In questa canzone, Shakira si allontana dalle tematiche precedenti dei suoi lavori, concentrandosi invece sulla gioia e la gratitudine che l’amore materno può portare nella vita di una persona.

Ad accompagnare l’esecuzione con strumenti musicali e voci ci sono i due figli di Shakira, Sasha e Milan, nati dal suo ex marito Piqué. Entrambi contribuiscono in modo alternato al ritornello, cantando con la madre.

“Mi hanno chiesto di farne parte”, ha dichiarato la rinomata artista colombiana. Sasha e Milan hanno dimostrato un talento musicale sorprendente: Milan ha scritto canzoni che hanno commosso Shakira fino alle lacrime, mentre Sasha ha trascorso ore al pianoforte scoprendo la propria voce.

Entrambi hanno condiviso con la madre il processo di creazione della canzone in studio e, sentendo che la canzone era dedicata a loro, hanno espresso il desiderio di partecipare attivamente. Hanno interpretato il brano con passione e sentimento, dimostrando la loro connessione profonda con la musica. Shakira non può che essere orgogliosa e soddisfatta nel vedere i suoi figli prendere il volo per realizzare i propri sogni.

Ma a chi è dedicato il brano acrostico?

Shakira, nota per la cura dei dettagli, ha rivelato che il titolo della canzone nasconde un segreto. L’inizio e la fine di ogni verso del brano compongono i nomi dei suoi figli, Milan e Sasha, rivelando così la dedica nascosta e il profondo legame affettivo che li unisce.

Con “Acrostico”, Shakira dimostra ancora una volta la sua maestria artistica e la sua capacità di creare brani unici che toccano il cuore del pubblico. Questa canzone rappresenta un momento speciale nella carriera dell’artista, in cui esprime il suo amore incondizionato per i suoi figli e celebra la bellezza della rinascita attraverso l’amore familiare.

Video brano Acrostico

Il testo di Acrostico

Me enseñaste que el amor no es una estafa

Y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar

Que no veas mi fragilidad

Pero las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame, que te voy a escuchar, uh

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad y еstar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Querеrte sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla

Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan

Los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Se ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

La traduzione di Acrostico

Mi avete insegnato che l’amore non è una truffa

E che quando è reale non finisce

Ho provato a non farmi vedere piangere

Che voi non vedeste la mia fragilità

Ma non sempre le cose sono come sogniamo

A volte corriamo ma non arriviamo

Non dubitate mai che sarò qui

Parlatemi, vi ascolterò, uh

E anche se la vita mi tratta così

sarò forte solo per voi

L’unica cosa che io voglio è la vostra felicità e stare con voi

un vostro sorriso è la mia debolezza

Amarvi aiuta è l’anestesia al dolore

Mi fa sentire meglio

Di qualsiasi cosa voi abbiate bisogno io sono qui

Siete venuti per completare ciò che sono

Abbiamo rotto solo un piatto, non tutti i piatti

E anche se non so come porgere l’altra guancia

Imparare a perdonare è saggio

I problemi vengono affrontati

Devi ridere della vita

Anche se le ferite fanno male

Devi dare tutto il tuo cuore

Anche se qualcuno ti ferisce senza motivo

L’unica cosa che io voglio è la vostra felicità e stare con voi

un vostro sorriso è la mia debolezza

Amarvi aiuta è l’anestesia al dolore

Mi fa sentire meglio

Di qualsiasi cosa voi abbiate bisogno io sono qui

Siete venuti per completare ciò che sono

Serve da anestetico al dolore

Mi fa sentire meglio

Per qualunque cosa voi abbiate bisogno io sono

Siete venuti per completare ciò che sono

Shakira: Biografia

Vero nome Shakira Isabel Mebarak Ripoll, conosciuta semplicemente come Shakira, è cantautrice, produttrice discografica, ballerina e filantropa di origine colombiana. Con una carriera che spazia da oltre due decenni, Shakira ha raggiunto fama internazionale grazie alla sua voce particolare, al suo stile di danza e alle sue canzoni che fondono pop, rock, dance e influenze latine.

La Nascita di una Star

Nata il 2 febbraio 1977 a Barranquilla, in Colombia, Shakira ha mostrato un talento artistico fin dalla giovane età. Fin da bambina, ha amato la musica e ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni all’età di otto anni. A soli 13 anni, ha firmato il suo primo contratto discografico con la Sony Music Colombia e ha pubblicato il suo primo album, “Magia”, nel 1991. Nonostante il successo locale, il vero successo internazionale è arrivato con il suo quinto album, “Laundry Service”, nel 2001.

Successo Internazionale e Carriera Poliedrica

“Laundry Service” ha venduto milioni di copie in tutto il mondo e ha generato hit come “Whenever, Wherever” e “Underneath Your Clothes”, che hanno consolidato la posizione di Shakira nella scena musicale globale. Da allora, ha continuato a sfornare successi con album come “Fijación Oral, Vol. 1” (2005), “Oral Fixation, Vol. 2” (2005) e “She Wolf” (2009).

Shakira è nota non solo per la sua musica, ma anche per le sue straordinarie abilità di danza. Il suo stile unico di danza del ventre mescolato con movimenti di hip-hop e rock è diventato un marchio di fabbrica delle sue esibizioni dal vivo. La sua presenza sul palco è magnetica e carica di energia, talmente contagiosa che hanno reso i suoi concerti delle esperienze indimenticabili per i suoi fan in tutto il mondo.

Impegno Sociale e Filantropia

Oltre alla sua carriera musicale, Shakira si impegna attivamente per il progresso sociale e l’educazione. Nel 1997, ha fondato la Fondazione Pies Descalzos per fornire educazione di qualità ai bambini in situazioni di povertà in Colombia. Ha anche lanciato l’iniziativa “Barefoot Foundation” per aiutare i bambini bisognosi in tutto il mondo.

Riconoscimenti

Durante la sua carriera, Shakira ha vinto numerosi premi, tra cui 3 Grammy Awards, 13 Latin Grammy Awards, 33 ai Billboard Latin Music Awards e 5 volte agli MTV Video Music Awards. Nel 2011 il suo nome viene incluso nella prestigiosa Walk of Fame di Hollywood.

La sua influenza e il suo impatto nella musica pop e latina sono indiscutibili, e la sua continua evoluzione artistica dimostra la sua versatilità e il suo impegno nel rimanere al passo con i tempi.

Vita privata di Shakira: matrimonio e figli

LAS VEGAS – MAY 18: Gerard Pique, Shakira at the 2014 Billboard Awards at MGM Grand Garden Arena on May 18, 2014 in Las Vegas, NV

Shakira è stata sposata con il famoso calciatore Gerard Piqué. La coppia si è conosciuta nel 2010 durante le riprese del videoclip della canzone di Shakira, “Waka Waka (This Time for Africa)”, l’inno ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2010. La loro relazione è diventata pubblica nel 2011, e nel gennaio 2013 Shakira ha confermato ufficialmente il suo fidanzamento con Piqué tramite un post sui social media.

Shakira e Piqué hanno avuto due figli. Il primogenito, Milan, è nato il 22 gennaio 2013, seguito da Sasha, nato il 29 gennaio 2015. La coppia ha vissuto una relazione stabile per molti anni, ma nel 2022 è stata confermata la loro separazione.