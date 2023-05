Acrux: arriva la nuova variante Covid, ecco le nuove mutazioni

Si chiama Acrux la nuova variante Covid scoperta per la prima volta in India e poi sviluppatasi anche negli Stati Uniti.

Acrux: cosa dicono gli esperti?

La nuova variante di Covid, ribattezzata Acrux, si è sviluppata nelle ultime settimane in India e Stati Uniti. Pochi casi isolati anche in Spagna sì alcune zone dell’Asia. La variante prende il nome dal sistema stellare Alfa crucis. Secondo gli ultimi dati emersi, i Paesi più colpiti sono Singapore e India, con Spagna e Australia in lieve crescita. Dopo la comparsa in India, la variante si è diffusa in altri Paesi tra cui il Giappone, la Corea del Sud, la Cina, il Regno Unito e Stati Uniti. Al momento gli esperti studiano le caratteristiche di Acrux. Non è ancora chiaro se e quanto questa variante sia contagiosa e se scalzerà dal podio le altre varianti.

Quali mutazioni porta con sé Acrux?

Secondo Vashishta , Acrux, XBB.2.3, Acrux presenta quattro mutazioni:

Mutazioni della punta: S: D253G e S: P521S

Mutazioni ORF: ORF1a:G2091S e ORF7a:A13V

Oltre XBB.2, Acrux ha mutazioni spike P521S e S486P

Anche Acrux sviluppa rapidamente delle sottovarianti tra cui XBB.2.3.2, che è considerata molto veloce. Questo ha anche una mutazione ORF1a che è già apparsa in diverse linee in rapida crescita.

La strategia degli Stati Uniti

Nonostante la notizia della nuova variante covid, negli scorsi giorni gli Stati Uniti hanno eliminato l’obbligo di vaccinazione per i dipendenti federali e i viaggiatori internazionali che arrivano in aereo. L’obbligo entrerà in vigore dalla sera dell’11 maggio, come conferma l’ordinanza diffusa dalle massime autorità del Paese.