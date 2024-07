Ad agosto su Nexo+ la serie sui Maestri del Cinema

Questo mese su Nexo+ un omaggio ai giganti della settima arte con la serie “I maestri del cinema”: un viaggio alla riscoperta dei capolavori di Alfred Hitchcock, Federico Fellini, Frank Capra, Stanley Kubrick e molti altri.

Arriva anche lo speciale in occasione della Notte di San Lorenzo, per tuffarsi in un modo di speranza e fantasia, e quello dedicato al mare e a tutte le vite che ci girano attorno. Tra le novità il thriller mozzafiato “Blood and Money”, la toccante storia di formazione e scoperta personale “Autobiography – Il ragazzo e il generale”, il classico degli anni Settanta “Barbablù”, avvincente rivisitazione del classico racconto, “C’era una volta Steve McQueen”, sulle vicende di un’improbabile banda di ladri che cercò di rubare trenta milioni di dollari dal fondo segreto del presidente Richard Nixon…

Dal 1° agosto

Acque azzurre, acque chiare

Il mare: maestoso, imprevedibile, implacabile, prezioso. Arriva su Nexo+ una selezione di film e documentari che celebrano gli oceani, il mare e tutte le vite che ci girano attorno. Tra i titoli: il pluripremiato film d’animazione “La tartaruga rossa”, la denuncia sociale di “Stxy” sui migranti che perdono la vita in mare, senza dimenticare il mondo della grande arte, dall’Onda di Hokusai ai paesaggi tahitiani di Gauguin.

Dal 2 agosto

Adverse

Regia di Brian A. Metcalf

Con Thomas Ian Nicholas, Mickey Rourke, Penelope Ann Miller

Dopo la morte della madre, Ethan diventa autista per garantire un futuro alla sorella Mia, che ha contratto un debito con un losco spacciatore. Quando Mia scompare, Ethan inizia a dare la caccia al criminale per vendicarsi.

Dal 7 agosto

Esprimi un desiderio

Quale occasione migliore della notte di San Lorenzo per ritornare a credere a un po’ alla magia? Su Nexo+ una selezione di storie, reali o fantastiche, in cui tutto diventa possibile, tra avventure incredibili, fantascienza e un pizzico di fantasia: l’irreale amicizia tra un impiegato delle Poste e il suo idolo in “Il mio amico Eric” di Ken Loach, la storia d’amore tra un giovane musicista e un’aliena in “La ragazza del punk innamorato”, il brillante “Be kind rewind – Gli acchiappafilm”…

Dal 9 agosto

C’era una volta Steve McQueen

Regia di Mark Steven Johnson

Con Travis Fimmel, Rachael Taylor, Forest Whitaker

Nel 1972, una banda di ladri di Youngstown, Ohio, progetta di rubare 30 milioni di dollari in contributi illegali e denaro da ricatti dal fondo segreto del presidente Richard Nixon.

Dal 13 agosto, in occasione dell’anniversario di nascita del regista

Alfred Hitchcock – I maestri del cinema

Regia di Lyndy Saville

Con Stephen Armstrong, Bonnie Greer, Derek Malcolm

Un documentario che ripercorre la vita e l’arte di Alfred Hitchcock, il regista nato a Leytonstone diventato noto come ‘il Maestro del Suspense’ con film come “La finestra sul cortile”, “Vertigo” e “Psycho”.

Dal 15 agosto

Blood and Money

Regia di John Barr

Con Tom Berenger, Kristen Hager, Paul Ben-Victor

Jim è un veterano in pensione, ha perso la figlia in un incidente e deve ancora perdonarselo. Mentre è a caccia in un bosco innevato, colpisce per errore una donna e trova una grossa somma di denaro: si tratta della refurtiva di una rapina. Si troverà contro una squadra di spietati criminali pronti a tutto pur di riaverli, ma Jim sa come occuparsene.

Dal 20 agosto

I maestri del cinema

Regia di Lyndy Saville

Con Stephen Armstrong, Bonnie Greer, Derek Malcolm

Billy Wilder – I maestri del cinema

Uno sguardo alla vita e alla carriera del regista Billy Wilder, che ha dominato l’età d’oro di Hollywood con film come “La fiamma del peccato”, “A qualcuno piace caldo” e “Via col vento”.

Howard Hawks – I maestri del cinema

La storia e l’arte di Howard Hawks, regista vincitore di un Premio Oscar per “Avventurieri dell’aria”, autore di “Scarface”, “Susanna!” e “Gli uomini preferiscono le bionde”.

George Cukor – I maestri del cinema

Uno sguardo al lavoro affascinante di George Cukor, regista del periodo del cinema sonoro e vincitore di un Premio Oscar nel 1964 per “My Fair Lady”.

Sam Peckinpah – I maestri del cinema

Un ritratto di Sam Peckinpah, il controverso sceneggiatore e regista candidato all’Oscar, noto per “Il mucchio selvaggio”, “Cane di paglia” e “Getaway”.

Frank Capra – I maestri del cinema

Ripercorriamo l’arte del regista di “Accadde una notte” con Clark Gable, dell’epico “L’orizzonte perduto” con Ronald Colman e del celebre film natalizio statunitense “La vita è meravigliosa”.

John Huston – I maestri del cinema

John Huston ha scritto la maggior parte dei film che ha diretto, molti dei quali sono oggi considerati classici. Questo documentario ripercorre la sua produzione e la collaborazione con Humphrey Bogart, che ha portato allo schermo The Maltese Falcon (1941), Key Largo (1948), The Treasure of the Sierra Madre (1948) e The African Queen (1951). Huston ha ottenuto 15 nomination agli Oscar, vincendone due. Inoltre, ha diretto sia suo padre, Walter Huston, sia sua figlia, Anjelica Huston, in film distinti che hanno ricevuto l’Oscar.

Stanley Kubrick – I maestri del cinema

L’opera e il profilo di Stanley Kubrick, considerato uno dei più grandi e influenti registi della storia cinematografica. Il suo capolavoro cinematografico arriva nel 1968 con la creazione dell’epopea spaziale, un anno prima dello sbarco sulla Luna, “2001: A Space Odyssey”. Questo fu seguito da “Arancia Meccanica” (1972) e “The Shining “(1980) con Jack Nicholson.

John Ford – I maestri del cinema

Ritratto di John Ford, noto per i suoi western visivamente potentissimi, con personaggi che si muovono all’interno di spettacolari paesaggi naturali americani. “Ombre Rosse” (1939) e l’influentissimo “Sentieri Selvaggi” (1956), entrambi con John Wayne, sono celebri. Le sue quattro vittorie agli Academy Awards come Miglior Regista restano un record e includono classici come “Com’era verde la mia valle” (1941), “Un uomo tranquillo” (1952) e l’adattamento del classico di John Steinbeck, “Furore” (1940).

Fellini – I maestri del cinema

Federico Fellini è stato uno dei più influenti e innovativi registi di tutti i tempi. Con una carriera che si è estesa per quasi cinquant’anni, ha vinto la Palma d’Oro per il suo capolavoro “La Dolce Vita” (1961). Ha inoltre ricevuto quattro premi Oscar per il miglior film straniero con “La Strada” (1956), “Le Notti di Cabiria” (1957), “8½” (1963) e “Amarcord” (1974). Nel 1993, gli è stato assegnato un Oscar alla carriera per celebrare il suo straordinario contributo al cinema. Ne scopriamo l’arte in questo documentario.

Dal 22 agosto

Barbablù

Regia di Edward Dmytryk

Con Richard Burton, Raquel Welch, Virna Lisi

Il barone austriaco Klaus Von Sepper, il cui volto è incorniciato da una strana barba blu, vive in un castello con la moglie Ann. Asso dell’aviazione nella Prima guerra mondiale e in seguito nazista della prima ora, il barone ha sposato, prima di lei, altre sette donne, tutte misteriosamente scomparse. Un giorno Ann scopre casualmente i cadaveri delle precedenti mogli del barone. Riuscirà almeno lei a fuggire dalla furia omicida del barone?

Dal 27 agosto

Autobiography – Il ragazzo e il generale

Regia di Makbul Mubarak

Con Kevin Ardilova, Arswendy Bening Swara, Haru Sandra

Rakib diventa il giovane assistente di Purna, ex generale del regime indonesiano, ora in pensione. Quando Purna inizia una campagna elettorale per essere eletto sindaco, Rakib si lega all’uomo, diventato per lui mentore e figura paterna. Un giorno, però, un manifesto elettorale di Purna viene trovato vandalizzato: un gesto che avrà conseguenze inimmaginabili per entrambi.

Dal 29 agosto

Katyn

Regia di Andrzej Wajda

Con Ardrzej Chyra, Maja Ostaszewska, Artur Zmijewski, Danuta Stenka, Jan Englert, Magdalena Cielecka, Agnieska Glinska, Pawel Malaszynsk

“Katyn” è la storia degli ufficiali polacchi massacrati dalla NKVD (il Commissariato del popolo per gli affari interni russo) durante la Seconda guerra mondiale e delle loro famiglie che, ignare del loro destino, attendono invano il ritorno dei propri cari. Il film narra l’indomita battaglia per preservare la memoria e affermare la verità contro le menzogne del regime comunista. Seguiamo Anna, che rifiuta di accettare la morte del marito, e altre donne alle prese con la dura realtà sotto l’egemonia sovietica. Per interrogarsi sul significato di patria e libertà in un mondo cambiato.

Nexo Studios

Nexo Studios è una casa di produzione e distribuzione audiovisiva che opera a livello internazionale.

Al suo debutto nel 2010 ha costruito – assieme a Eutelsat – il primo network italiano di sale digitalizzate connesse via satellite in grado di proporre eventi live in diretta in tutta la penisola. Affermatasi come società di distribuzione di riferimento per gli eventi al cinema, nel 2014 si è aperta alla distribuzione internazionale, proponendo in oltre 60 paesi del mondo documentari e serie d’arte e cultura e diventando in breve tempo un’azienda di riferimento globale.

Oltre a seguire a livello internazionale tutte le finestre d’uscita dei propri contenuti e a occuparsi di tutti i tipi di diritti, Nexo Studios rappresenta importanti produttori e licensor di contenuti, sia del mondo cinematografico sia di quello musicale, museale, teatrale e artistico. Dal 2018 è stata aperta la divisione Production, specializzata in documentari cinematografici che vengono presentati nei più importanti festival e mercati internazionali. Nel 2019 è nata Sountracks, dedicata alla produzione e distribuzione delle colonne sonore originali dei film Nexo Studios.

Nel 2021 ha debuttatoil progetto Nexo TV, dedicato alla distribuzione di contenuti on demand in streaming. Sono nate così Nexo+ (la prima piattaforma italiana SVOD, presente anche su Prime Video, dedicata al mondo culturale che vanta collaborazioni con alcuni dei più importanti editori, produttori, scuole di scrittura) e Le Vite degli altri (piattaforma presente nel bouquet di Prime Video, dedicata alle storie di vita e al cinema di qualità, tra fiction e documentario).

Dal 2023 a oggi Nexo Studios ha lanciato inoltre 5 nuovi canali lineari tematici free: House of Docs, Cinema Excelsior, Le Vite degli altri, East is East, Duri a Morire, disponibili sulle principali Smart TV e piattaforme italiane.