Adama Traorè e il giallo sulla maglietta

Uno degli sportivi più chiacchierati del momento è di sicuro l’esterno del Wolverhampton, ovvero Adama Traorè, che ha scatenato i social per un dettaglio che non è sfuggito agli spettatori della partita contro il Watford (finita male per i lupi, con un 2 ad 1). La maglia del giocatore in questione, infatti, era differente da quella dei compagni.

Perché sulla maglia di Adama Traoré manca lo sponsor

Sulla maglietta del giocatore dei Wolves, infatti, mancava lo sponsor tecnico del club, prima di allora sempre presente sulla maglietta del calciatore. Le ipotesi dei tifosi riguardano il fisico di Traorè. Il ragazzo è infatti molto muscoloso, ed una maglia comune impedirebbe di mostrare lo sponsor perché prende molte pieghe. Tuttavia, questa ipotesi non è molto veritiera.

Lo staff della squadra, però, potrebbe aver fornito al calciatore una maglietta specifica per i suoi muscoli e quindi priva del logo dello sponsor. Alcuni invece hanno ironizzato, ritenendo che al giocatore sia stato consegnato un kit da bambino.

Il mistero resta irrisolto, i fan si interrogano ancora sulla questione.