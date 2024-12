Almanacco illustrato del calcio 2025

Dispinibile da venerdì 13 dicembre in edicola, libreria, su Panini.it e su tutti gli store online la nuova edizione dell’Almanacco illustrato del calcio, il volume imperdibile per ogni appassionato di calcio. Edito da Panini e giunto alla sua 84ª edizione, è il riferimento definitivo per vivere al meglio le emozioni di uno degli sport più seguiti di sempre.

Cinque i campioni protagonisti della copertina del grande libro sul calcio di Panini che racconta tutte le emozioni di questa stagione calcistica: Lautaro Martínez (Inter), Romelu Lukaku (Napoli), Dušan Vlahović (Juventus), Mateo Retegui (Atalanta) e Álvaro Morata (Milan). All’interno, centinaia di pagine ricche di contenuti: statistiche dettagliate, tabellini aggiornati e approfondimenti sulle principali competizioni, a partire dalla nuova Champions League con il format ampliato a 36 squadre. Tra le novità della stagione anche la FIFA Club World Cup 2025™, con 32 squadre pronte a sfidarsi negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio, in un torneo che riunirà le migliori società delle sei confederazioni continentali.

- Advertisement -

Inoltre, disponibili le rose complete delle squadre di Serie A, B e C,

insieme alle storie delle società della massima divisione. Tra le novità di quest’anno, le “pillole” dedicate alle 20 formazioni di Serie B. E poi, un’intera sezione dedicata alle nazionali maschili e femminili, protagoniste nella UEFA Nations League e in numerosi tornei internazionali, tra cui l’Europeo Under 17, conquistato con merito dall’Italia.

La parte finale è dedicata al Fantacalcio, con approfondimenti pensati per gli appassionati pronti a cimentarsi in sfide di strategia, colpi di mercato e scelte di formazione.

- Advertisement -

Un appuntamento come sempre da non perdere quello con l’Almanacco illustrato, regalo perfetto da trovare e far trovare sotto l’albero!