60° Anniversario dell’Aikikai d’Italia

Aikikai d’Italia celebra il 60° anniversario dalla nascita, un importante traguardo per la diffusione dell’aikido, l’arte marziale giapponese che combina tecniche di difesa personale con una profonda filosofia di armonia e benessere interiore. Fondata su principi di non-violenza, l’aikido mira a trasformare l’energia dell’avversario in movimenti fluidi e circolari, favorendo l’equilibrio psicofisico.

Per celebrare questo evento storico, l’associazione di Cultura Tradizionale Giapponese Aikikai d’Italia ha organizzato una tre giorni di incontri dall’1 al 3 novembre, che vedrà il ritorno in Italia del più grande maestro vivente, Hiroshi Tada, che, all’età di 95 anni, condividerà il suo prezioso insegnamento, basato su una pratica che promuove salute, longevità e benessere. Ad accompagnare il sensei, sarà in Italia anche il Maestro Mitsuteru Ueshiba, erede del fondatore di questa pratica.

- Advertisement -

L’insegnamento del Maestro Tada: armonia, salute e lunga vita

Il ritorno del Maestro Tada rappresenta un simbolo di continuità con l’insegnamento che egli stesso ha introdotto nel nostro Paese sessant’anni fa e che continua tutt’oggi a praticare a Tokyo. Al centro del suo metodo c’è il ki no renma (気の錬磨), noto come perfezionamento del ki, l’energia vitale che scorre in ogni essere vivente.

Una pratica che promuove un equilibrio psicofisico capace di rafforzare il corpo e la mente. Il Maestro Tada è noto per affermare che l’esercizio dell’aikido dovrebbe essere accessibile fino ai 100 anni. Durante le sue lezioni infatti, riesce ancora a proiettare con facilità più attaccanti contemporaneamente, incarnando la purezza del ki.

- Advertisement -

Celebre la sua affermazione di oltre un decennio fa: “Dovete poter praticare fino a 100 anni e far risparmiare il sistema sanitario nazionale”. Nel corso della sua straordinaria carriera, Hiroshi Tada è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia, riconoscimento che testimonia il profondo legame tra il maestro e il nostro Paese. La sua recente autobiografia, Vivere nell’Aikido, pubblicata in Italia da Casadei Libri, offre un’ulteriore testimonianza della sua visione dell’aikido non solo come arte marziale, ma come cammino di vita.

Incontri e dimostrazioni con i maestri del panorama internazionale

Incontri, seminari e dimostrazioni saranno al centro della tre giorni che vedrà la partecipazione del Maestro Tada accompagnato dal Maestro Mitsuteru Ueshiba, pronipote del Fondatore Morihei Ueshiba.

- Advertisement -

L’incontro più atteso è quello del 2 novembre, alle ore 17.00, dove il pubblico avrà l’opportunità unica di assistere a una straordinaria dimostrazione condotta dal Maestro Hiroshi Tada, che, ancora alla sua età, continua a incarnare i benefici fisici e mentali della disciplina, insieme al Maestro Mitsuteru Ueshiba. Tra le molte attività ci sarà anche l’opportunità di assistere all’esibizione di calligrafia giapponese del maestro Norio Nagayama, che mostrerà come l’energia interna si rifletta anche in questa raffinata arte.

Appuntamento dunque a Bologna, dall’ 1 al 3 novembre per tutti coloro che desiderano esplorare il potere del ki e comprendere come questa disciplina possa influenzare positivamente la salute. Un’occasione imperdibile per appassionati e curiosi. Tutte le informazioni sull’evento si possono trovare al sito di Aikikai d’Italia https://www.aikikai.it/.

L’evento è organizzato dall’Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese Aikikai d’ Italia con il patrocinio di: Consolato del Giappone, Regione Emilia Romagna.