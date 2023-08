Addetto alle vendite: chi è, cosa fa e quanto guadagna

L’addetto alle vendite è una figura professionale molto ricercata tra grandi città ma anche borghi o paesi molto frequentati dai turisti.

Le aziende cercano nuovi commessi e cassieri quando il flusso di lavoro diventa tanto, ad esempio, in estate, durante le feste e anche tra fine estate e inizio autunno, con il rientro dalle vacanze, le scuole che iniziano, le ferie finite, la ricerca del nuovo guardaroba autunnale, oppure di libri o tecnologia per studiare e lavorare.

Il lavoro di assistente alle vendite è ricercato anche dagli studenti universitari nella formula lavoro part time oppure nei weekend. Sembra un lavoro flessibile ma in realtà richiede molta organizzazione, professionalità e capacità di resistere allo stress.

Addetto alle vendite: descrizione del lavoro e mansioni

L’addetto alle vendite è un ruolo di responsabilità, il suo compito è quello di migliorare l’esperienza di acquisto del consumatore. Quando il cliente entra nel negozio, l’addetto alle vendite ha il compito di accoglierlo, aiutarlo nella scelta dei prodotti, rispondere alle sue domande.

Tra le sue mansioni citiamo: saper organizzare e migliorare la gestione del punto vendita, saper seguire i clienti nel processo di acquisto, fornire assistenza, allestire le vetrine e gli scaffali, organizzare magazzino e inventario, gestire cassa e pagamenti, etichettare i prodotti in esposizione, sviluppare tecniche di marketing, di upselling e cross selling per favorire la fidelizzazione dei clinti, ovvero il loro ritorno in negozio per nuovi acquisti.

Quanto guadagna un addetto alle vendite nei negozi, come intraprendere questo lavoro

Lo stipendio di un addetto alle vendite è tra i 700 e i 1200 euro mensili, nelle realtà legate a marchi prestigiosi e importanti si punta sull’esperienza e sulla formazione interna, gli stipendi possono arrivare anche a 1800 euro.

Nelle grandi città e all’interno dei centri commerciali si possono trovare corsi di formazione per diventare addetti alle vendite. Le grandi realtà retail però puntano molto sulla formazione interna lavorando su più regioni o con struttura franchising.

Se si hanno già i requisiti adatti per diventare addetti alle vendite si può inviare candidatura spontanea con curriculum e credenziali aggiornate direttamente alle aziende e ai negozi.

In alternativa, si possono cercare offerte di lavoro valide su canali di ricerca come Indeed, agenzia di reclutamento come Adecco e simili, utilizzare anche i social network come Linkedin e Facebook dove vengono pubblicati ogni giorno numerose offerte.