Adriana Volpe commenti critici contro Serena Enardu: cosa ha detto?

Si sono conosciute meglio nella casa del Grande Fratello Vip Adriana Volpe e Serena Eanrdu, un rapporto che non è mai decollato veramente e che probabilmente era animato da una non empatia reciproca. Leader nella casa Adriana ha saputo fare il suo percorso positivo all’interno del reality conquistando anche il favore del pubblico, mentre Serena è stata più volte criticata per non aver lasciato Pago libero di fare la sua esperienza.

La Volpe in queste ore è tornata a parlare di Serena e lo ha fatto riferendosi al caso social che l’ha coinvolta e che ha scaturito reazioni dovute: quello della foto dove l’ex tronista e la sorella gemella Elga appaiono associate ad una svastica. La Enardu visto il caso clamoroso si è immediatamente scusata, ha parlato di leggerezza e d’ingenuità parole decisamente non condivise e non abbastanza per la rete che ha ovviamente puntato il dito verso l’ex tronista in modo decisamente severo.

Durante Ogni Mattina, programma che Adriana Volpe conduce quotidianamente, l’ex gieffina ha definito il caso Eanrdu non proprio una svista, ma qualcosa a cui va dato il giusto valore, vista la gravità dell’immagine: “Ha detto che si è trattata di una svista. Io aggiungerei che una cosa è una svista, un’altra la svastica. Sono due cose molto differenti“.

Serena Enardu: “Cercasi attenzione…”

Le parole, per altro garbate, di Adriana Volpe sembrano aver colpito Serena Enardu che di sicuro non ha molta simpatia per la conduttrice. Serena in una diretta Instagram pur non avendo fatto chiaro riferimento alla Volpe ha dichiarato che forse più di qualcuno cerca attenzione, un modo per rispondere ai commenti fatti sul suo conto. Di certo Adriana sta lottando con gli ascolti e lo share e fare certi riferimenti l’aiuta molto a far salire la considerazione del pubblico.