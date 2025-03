Affari Tuoi: ecco cos’è successo nella puntata del 12 marzo

Protagonista della puntata di Affari Tuoi, in onda mercoledì 12 marzo, è stata Camilla Contu. La ragazza, sarda, è studentessa di odontoiatria ee è stata accompagnata dal fidanzato Stefano. Dopo un inizio molto incoraggiante, la patita di Camilla ha preso una piega negativa. Ecco com’è andata.

Affari Tuoi, puntata del 12 marzo. Ecco cos’è successo

Come detto, la partita inizia in maniera molto positiva. I primi sei tiri hanno eliminato dal tabellone sei pacchi blu: 5 euro, 20 euro, 100 euro, 50 euro, 75 euro e 200 euro. Arriva così la prima offerta del dottore che sceglie il cambio, ma Camilla e il fidanzato rifiutano categoricamente.

Con la chiamata successiva vengono pescati i 200.000 euro, poi 30.000 euro, subito dopo 1 euro e il dottore offre 33.000 euro. Anche in questo caso Camilla e Stefano rifiutano e tritano l’assegno senza pensarci e vanno avanti con il gioco. Vengono eliminati dal tabellone 75.000 euro, 100.000 euro e 5.000 euro e il dottore ha nuovamente riproposto il cambio, ma la risposta di Camilla non cambia e rifiuta ancora.

Immediatamente dopo ha aperto il pacco contenente 50.000 euro e il dottore ha offerto 20.000 euro ma la ragazza sarda dice di no. Subito dopo ha aperto il pacco che contiene 300.000 euro, il dottore è tornato alla carica proponendo ancora il cambio, ma i due ragazzi rifiutano nuovamente e vanno avanti.

Dopodiché, i quattro tiri a disposizione hanno eliminato dal tabellone 20.000, 15.000, 500 euro e le seadas. Dunque, Camilla arriva alla finale con 10.000 euro e zero euro. In accordo con il fidanzato, decide di rischiare con la Regione Fortunata. Il loro pacco conteneva 10.000 euro e quindi hanno giocato per 100.000 euro con la Sicilia ma non hanno indovinato.

Infine, per i 50.000 euro hanno optato per la Lombardia ma alla fine sono tornati a casa incredibilmente a mani vuote dato che la Regione Fortunata era l’Emilia Romagna.

Le reazioni social

Come di consueto, i social si sono scatenati commentando la partita di Camilla. Sono piovute critiche sulle scelte di Camilla e del fidanzato, tornati a casa a mani vuote. Inoltre il pubblico si è letteralmente spaccato, infatti molti hanno elogiato comunque Camilla, definendola “simpaticissima”, altri invece hanno critica i suoi modi giudicandola particolarmente antipatica.

Tutti, o quasi, sono comunque d’accordo sul fatto che Camilla ha sbagliato a rifiutare le proposte del dottore e il risultato finale della partita conferma questo pensiero. Alcuni però hanno elogiato questo atteggiamento, dato che nel gioco serve anche un pizzico di follia per tentare il grande colpo, che stavolta però non è riuscito.