Affari Tuoi: nella puntata del 13 marzo Deborah parte male ma poi accetta l’offerta del dottore

La concorrente della puntata di giovedì 13 marzo di Affari Tuoi, è Deborah. La concorrente, originaria della Basilicata, ha pescato il pacco numero 12 e ha sfidato il Dottore insieme alla sorella Angelica. Deborah è un aspirante magistrato, è ancora alle prese con gli studi ed è fidanzata con Carmine. La specialità del giorno, portata da Thanat, in tenuta da camere, è il pane di Matera. Vediamo cos’è successo nel corso della puntata.

Cos’è successo nella puntata del 13 marzo di Affari Tuoi

La partita di Deborah, insieme alla sorella Angelica, non poteva iniziare peggio. Con i primi 3 tiri, infatti, perdono subito i 75.000, 200.000 e 100.000 euro. Dopodiché le due sorelle eliminano 1 euro, 200 euro e 50 euro. Ed ecco che arriva la prima chiamata del Dottore e le due sorelle rifiutano il cambio proposto. Poi se ne vanno i 15.000 euro, il pane di Matera e 0 euro.

- Advertisement -

Ed ecco la prima offerta del Dottore,: 24.000 euro. Ma l’assegno viene immediatamente tritato, dato che sul tabellone ci sono ancora cifre ben superiori. Escono i 500 euro, i 30.000 euro e 75 euro e il Dottore offre un cambio e le due sorelle decidono di accettare. Scopriamo poi che nel pacco pescato a inizio partita c’erano solamente 20 euro.

Deborah chiede al Dottore 150.000 euro, però l’offerta resta uguale alla prima, ovvero 24.000 euro. La concorrente dunque trita l’assegno e decide di andare avanti. Le due sorelle eliminano dal tabellone anche i 5.000 euro rifiutano senza esitazioni il cambio proposto dal Dottore. La concorrente vuole puntare o sul numero 2, che le ricorda la nonna scomparsa il 22 novembre, o sul pacco 3.

- Advertisement -

Tra aneddoti e battute, la partita prosegue e nel 3 dell’Abruzzo Deborah trova i 20.000 euro e il Dottore se la gioca a carte: la concorrente pesca il cambio ancora una volta rifiutato. Nel pacco del nonno arriva la batosta da 300.000 euro mentre nel numero della nonna, il 2, si trovano i 10 euro.

Dunque, sul tabellone rimangono 100 euro, 10.000 euro e 50.000 euro e il Dottore offre 10.000 euro. Assegno tritato ancora una volta e il Dottore offre 20.000 euro e Deborah, dopo una profonda riflessione, decide di accettare la proposta. A fine puntata scopriamo che nel pacco delle due sorelle ci sono 100 euro.

- Advertisement -

Le reazioni social

Come sempre, non mancano i commenti sui social durante e dopo la puntata di Affari Tuoi. Tra i commenti si legge “Magari se avessero avuto i 50.000 euro avrebbe fatto un’offerta più alta per invogliarle ad accettare, non saprei“. Ci sono poi anche commenti ironici come “Tutti che sognano nonni che gli danno i numeri, io che sogno solo catastrofi“. Qualcuno addirittura se la prende con il conduttore scrivendo che “Stefano non ci prende mai“.