Affari Tuoi: nella puntata del 14 marzo a Loriana manca il coraggio e alla fine crolla

Nella puntata di Affari Tuoi, in onda venerdì 14 marzo su Rai 1, la protagonista è Loriana, dalla Sicilia. La concorrente è arrivata accompagnata dal fidanzato Fabio. Loriana aveva il pacco numero 4, che conteneva 100.000 euro, che poi ha cambiato con il numero 13 che invece conteneva 300.000 euro. La concorrente ha seguito i numeri che aveva sognato, ma poi non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo.

Affari Tuoi: cos’è successo nella puntata del 14 marzo

La partita di Loriana, insieme al compagno Fabio, dato che con i primi sei numeri eliminano i 10.000 euro, 500 euro, 50.000 euro, 50 euro, 5 euro e 15.000 euro. Arriva la prima chiamata del Dottore che offre 40.000 euro ma Loriana e Fabio, pur riconoscendo l’ottima proposta, decidono di rifiutare e andare avanti. Se ne vanno poi i 5.000 euro, i 20.000 euro e 200 euro.

Viene offerto il cambio, ma i due rifiutano. Dopodiché il Dottore torna alla carica e offre a Loriana e Fabio 50.000 euro ma i due rifiutano. La coppia poi elimina i 30.000 euro e il Dottore offre nuovamente il cambio e Loriana, dopo un lungo ragionamento, stavolta accetta la proposta e lascia sul bancone il 4 per prendere il 13. Decide poi di puntare sul 20 ed elimina il pacco da zero euro.

Poi la coppia trova i 100.000 euro nel pacco che Loriana aveva pescato all’inizio. Il Dottore offre ancora 50.000 euro e Fabio è molto tentato, ma Loriana rifiuta e trita l’assegno. Una volta eliminate le 10 panelle il Dottore offre ben 75.000 euro ma la coppia rifiuta ancora. Aprono poi il pacco da 200.000 euro e l’offerta è ancora di 75.000 euro e stavolta Loriana accetta.

A fine partita la coppia scopre di aver perso 300.000 euro e la delusione è veramente tantissima, ma Loriana sembra averla presa con filosofia, sebbene si veda sul suo volto una certa tristezza per quanto perso.

Le reazioni social

Come al solito, al termine della puntata si sono scatenati i commenti sui social. In molti sottolineano che Loriana è molto fortunata, ma la fortuna l’ha praticamente gettata via. Si leggono commenti come “Pensa avere così tanta fortuna nella vita di beccare 300k e non capirlo” e ancora “Le ha offerto due volte la stessa cifra, era chiaro che aveva la cifra più alta”.

I commenti non finiscono qui, andando avanti leggiamo “Se avesse giocato da sola avrebbe rischiato…intanto lui se la ride”. Le critiche maggiori comunque sono rivolte verso la mancanza di coraggio di Loriana, in quanto gli utenti social sostengono che con 300.000 euro in gioco vale la pena rischiare e andare fino in fondo.