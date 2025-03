Affari Tuoi, puntata del 15 marzo: la partita di Eleonora inizia male e nel finale non segue i consigli della figlia

Nella puntata di Affari Tuoi, andata in onda sabato 15 marzo, condotta da Stefano De Martino, la protagonista è Eleonora. La concorrente proviene dalla Calabria, ha pescato il pacco numero tre e ha sfidato il Dottore insieme al compagno Giacinto con il quale è fidanzata da quasi 9 anni. I due, tra l’altro, hanno un figlia di nome Ginevra che ha due anni e mezzo. Dopodiché Thanat, in tenuta da cameriere, entra in studio per portare al conduttore la specialità del giorno, ovvero la ‘Nduja.

Affari Tuoi: ecco cos’è successo nella puntata del 15 marzo

La partita di Eleonora e Giacinto inizia male, dato che con il primo tiro eliminano i 200.000 euro. Se ne vanno poi i 20 euro, 5 euro, 10.000 euro, 200 euro e 75.000 euro. Ed ecco la prima offerta del Dottore: 30.000 euro ma Eleonora, seppur riconosce la bontà della proposta, decide di rifiutare e andare avanti. Nel pacco di Momo si trovano i 20.000 euro e poi i 300.000 euro. Una volta usciti i 5.000 euro, il Dottore offre 15.000 euro, ma la coppia trita anche questo assegno.

Dopodiché nel 12 dell’Umbria trovano i 100.000 euro e il Dottore se la gioca a carte ed Eleonora pesca il cambio, ma la coppia rifiuta ancora e va avanti. Eliminati 1 euro, 15.000 euro e 100 euro e nel numero 7 ci sono zero euro. Altra offerta del Dottore: 10.000 euro, ma Eleonora e Giacinto tritano anche questo assegno. Dopodiché nel 10 del Veneto trovano la ‘Nduja.

Eleonora, su suggerimento del compagno, accetta di lasciare sul bancone il 3 per prendere il 17 e poco dopo scopriamo che nel loro nuovo pacco ci sono 50 euro. In studio cala un grande delusione, Eleonora, dopo aver accettato di lasciare sul bancone il 3, si è pentita immediatamente ma ormai era troppo tardi.

Le reazioni social

Come di consueto, si sono scatenati i commenti sui social. Molti se la prendono con Eleonora che ha dato la colpa al compagno. Tra i commenti si legge “Ma se la bimba aveva indicato il numero 3, almeno prova a seguire il segnale”. E ancora “La figlia con il ditino indica il 3 e lei va a prendere il 17”.

Ci sono poi altri commenti come “Ma perchè ha cambiato? Questi divorzieranno come qualche settimana fa è capitato con Federica da Travagliato“.