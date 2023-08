Agenzia delle dogane, informazioni sul prossimo concorso pubblico. Previste 1128 assunzioni

L’agenzia delle dogane è autorizzata a reclutare nuove unità di personale, nello specifico:

53 funzionari, di cui 403 mediante scorrimento graduatorie e 250 tramite concorso pubblico;

475 assistenti, di cui 196 mediante scorrimento graduatorie e 279 tramite concorso pubblico.

Il totale è di 1128 posti di lavoro tra 2023 e 2024, assunzione con contratto a tempo indeterminato, inquadramento secondo nuova classificazione del personale, CCNL funzioni centrale 2019-2021.

L’autorizzazione arriva con lo scorso DPCM dell’11 maggio 2023, pubblicato sulla GU Serie Generale n.135 del 12 giugno 2023. Con questo decreto si legge l’arrivo di numerose assunzioni PA per diversi ministeri ed enti.

Un concorso in arrivo, requisiti richiesti

I bandi di concorso dall’Agenzia delle Dogane nella propria pagina web istituzionale dedicata ai concorsi, questo il link.

In base ai profili professionali da assumere, l’Agenzia delle Dogane potrebbe richiedere ai candidati questi titoli di studio: diploma di scuola secondaria, laurea triennale, diploma di laurea, laurea specialistica o magistrale. Maggiori dettagli per ciascun concorso verranno inseriti nei bandi, si consiglia di seguire la pagina istituzionale web appena segnalata.

Prova scritta e orale, ancora non ci sono informazioni

I concorsi delle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli possono prevedere prova selettiva in base al numero dei candidati, prova scritta, valutazione dei titoli e prova orale.

Bisogna attendere la pubblicazione del bandi di concorso relativo a ciascusa selezione per conoscere nel dettaglio quali e quante prove ci saranno. I concorsi recepiranno le novità del Decreto PA e del nuovo regolamento per l’accesso alle selezione per le assunzioni nelle PA.