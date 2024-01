Bandi di concorso ministeri, quasi 2000 posti di lavoro disponibili. Ecco le possibilità con scadenza a gennaio 2024

Il portale di reclutamento della Pubblica amministrazione ci consente di conoscere tantissimi bandi di concorso e posti disponibili di regione in regione. Poi le ricerche, con tutta la santa pazienza disponibile, si possono fare di ministero in ministero, di ente in ente, aggiungendoci anche Università, scuole, ospedali e Forze Militari.

Per gennaio 2024, ci sono numerose selezioni aperte, posti di lavoro con contratti a tempo indeterminato e determinato. Quattromila posti di lavoro per diplomati, laureati e licenza media in tutta Italia. Ecco alcuni dei concorsi disponibili, ciò che non riusciamo ad inserire lo troverete sul sito https://www.inpa.gov.it/

Ministero degli Esteri: assistenti amministrativi e informatici (26 gennaio 2024)

Il posto fisso nei ministeri è tra i più ricercati, in questo mese troviamo ben cinque scadenze di concorsi, possibilità aperte per laureati e diplomati. Maeci, il ministero degli esteri, ha indetto concorso, la domanda può essere presentata entro il 26 gennaio 2024, ecco il link ufficiale per scaricare il bando e conoscere i requisiti richiesti.

Ministero della difesa: funzionari a tempo indeterminato per amministrazione, contabilità, linguistica, giudiziaria, storico culturale, sanitaria (29 gennaio 2024)

Nell’area concorsi per civili del Ministero della Difesa, troviamo un bando di concorso con scadenza 29 gennaio 2024: qui il link. 267 funzionari, selezione per laureati, contratto a tempo indeterminato, tantissimi ambiti, dall’amministrativo, al contabile, dal giudiziario allo storico culturale e sanitario.

Ministero Agricoltura: diplomati e laureati come assistenti e funzionali in tanti settori diversi (27 gennaio 2024).

Il Masaf ha indetto due concorsi, i bandi sono disponibili nel sito ufficiale del ministero dell’agricoltura (area concorsi) e anche nel sito Inpa. Le domande vanno inviate entro il 27 gennaio, posti disponibili 462 per diplomati e laureati, nuovi impiegati per ricoprire ruoli di assistenti e funzionari in tantissime aree, anche agrari forestali, ispettori, veterinari e figure tecniche.

Ministero dei trasporti: posti disponibili come assistenti per diplomati, tempo indeterminato (10 gennaio 2024)

Ed eccoci all’ultimo concorso ministeriale, 160 posti disponibili nel ministero dei trasporti. Qui la scadenza è più vicina: 10 gennaio 2024. Il ministero ricerca assistenti, apre la possibilità di partecipazione a diplomati. Il link ufficiale.