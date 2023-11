Concorsi pubblici di novembre: 9000 posti disponibili sia per diplomati che laureati

Novemila assunzioni nella Pubblica Amministrazione, i concorsi con scadenza a novembre portano a questo numero di posti disponibili e non è finita. Tra riforme, finanziamenti, PNRR e nuovi bilanci, il Governo è pronto a rinnovare la macchina amministrativa con nuovi concorsi e selezioni. Poi c’è l’Agenda Sud per rilanciare anche scuola, formazione, industrie, trasporti e settore manifatturiero. In questo articolo vedremo alcuni concorsi disponibili per diplomati e laureati, a tempo indeterminato.

Agenzia industrie difesa 2023

Agenzia industrie difesa è un ente di diritto pubblico controllato dal Ministero della difesa. Nell’area bandi di concorso troviamo due selezioni diverse, per una copertura complessiva di novanta posti di lavoro. Il Ministero della difesa per il suo ente ricerca 74 assistenti e 16 funzionari. I due bandi di concorso sono rivolti a candidati diplomati e laureati. I vincitori dei concorsi saranno assunti a tempo indeterminato e full time. La domanda di ammissione al concorso è fissato entro il 30 novembre. Ecco il link per visualizzare i due bandi, conoscere i requisiti richiesti e le modalità di selezione.

Il Ministero dell’ambiente cerca funzionari

Il Ministero dell’Ambiente cerca nuovi funzionari, per questo ruolo ha bandito un concorso per la copertura di 298 posti di lavoro, ecco il link del bando. Il Mase selezionerà personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato. Il concorso è rivolto a candidati laureati, le domande devono essere inviate entro il 25 novembre 2023.

Indire, ente del Ministero dell’Istruzione: cerca tecnici amministrativi, SCADE A BREVE

L’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa è un ente di ricerca del Ministero dell’istruzione italiano. Ha sede a Firenze ed è articolato in tre nuclei territoriali. Cerca molti funzionari ed esperti da inserire per progetti collegati all’edilizia scolastica. In questi giorni, ha ancora attivo un bando di concorso pubblico che si chiuderà il 6 novembre 2023: questa la pagina informativa. L’ente ricerca collaboratori di amministrazione e personale tecnico e amministrativo. Il fine della procedura è formare graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato e full time. La selezione pubblica è rivolta anche a diplomati.

Tanti altri concorsi con scadenza a novembre

Ecco un elenco, dei tantissimi altri concorsi che hanno scadenza nel mese di novembre, le informazioni si possono trovare nell’area concorsi o lavora con noi dei ministeri o istituzioni collegate.