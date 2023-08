Aggiornamenti Covid dopo lo stop all’isolamento: rialzo di contagi e nuovi decessi

Nell’ultimo Consiglio dei Ministri è stata approvata la norma di stop all’isolamento Covid. Il circolare e l’aumento di alcune varianti però portano comunque a prendere delle precauzioni. Lo ha detto l’Onu ma lo ha indicato anche il Ministero della Salute. Soprattutto i più fragili devono continuare ad utilizzare la mascherina dove necessario, evitare di uscire se sospettano di avere dei sintomi Covid come febbre e sintomi respiratori.

Il bollettino di agosto

Si ritorna a parlare di rialzo di casi e vittime di Covid in Italia (dati del sole24ore). Dal 4 al 10 agosto, più di seimila casi rispetto ai 5732 registrati nella settimana precedente, a fine luglio. Negli ultimi sette giorni ben 65 decessi contro i 41 della settimana precedente, un aumento del 58,5%. È salito il tasso di positività, dal 4,1% al 5,2%. Vengono fatti meno testi covid, un calo precentuale del 16,45% in una settimane.

Bollettino globale

A livello globale, in un mese (ultimi ventotto giorni) c’è stato un aumento dell’80% di casi Covid, +1,5 milioni. Sono cresciuti i contagi ma sono scesi i decessi del 57%, +2.500 in ventotto giorni. Il numero di contagi è forte nella regione del Pacifico Occidentali. Ecco i dati precisi dell’OMS, dal 10 luglio al 6 agosto 2023. Pacifico occidentale (+137%), regione africana (-77%), Sud-est asiatico (-57%), Mediterraneo orientale (-50%), Europa (-46%) e Americhe (-42%). Il numero di nuovi decessi segnalati è diminuito in tutte e sei le regioni: la Regione Europea (-71%), Sud-Est Asiatico (-65%), la Regione Africana (-62%), Mediterraneo orientale (-51%), Americhe (-49%) e Pacifico Occidentale (-42%). A livello di paese, il numero più alto di nuovi casi segnalati nel periodo di 28 giorni è dal Repubblica di Corea (1.278.065, +243%), Brasile (34.402), Australia (19.754), Singapore (18.914) e Italia (15.769).

A crescere è la variante Eris o EG.5, presente in 48 paesi.