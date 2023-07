AI, gli attori di Hollywood scioperano: “Vogliono replicarci”

Gli attori hollywoodiani hanno indetto uno sciopero a causa di una controversa proposta relativa all’utilizzo dell’AI.

AI: qual è la proposta di Hollywood?

Gli attori di Hollywood sono in sciopero. I motivi sono relativi a una proposta controversa avanzata dagli studi.

La proposta prevede che gli attori diano il permesso di farsi scansionare dietro compenso. Le aziende entrerebbero in possesso della scansione (un’immagine digitale ottenuta per merito dell’AI) e potrebbero usarla per qualsiasi progetto.

I vantaggi di questa operazione, come intuibile, sono molteplici. Le aziende entrerebbero in possesso dell’immagine dell’artista e potrebbero utilizzarla all’infinito, senza pagare ogni volta i diritti.

La proposta ha subito suscitato indignazione e gli attori hanno indetto uno sciopero, sottolineando la violazione dei diritti a loro attribuiti.

Lo sciopero

Lo sciopero ha messo in subbuglio l’industria cinematografica. Una delle più grandi associazioni di attori, la SAG-AFTRA, sta in queste ore negoziando per arrivare ad una risoluzione tra le parti. Certo è che l’AI, e i suoi molteplici utilizzi in svariati campi, sta mettendo in subbuglio tutto il pianeta. C’è bisogno di una regolamentazione, una serie di leggi che disponga l’utilizzo di questa tecnologia e che tuteli le categorie che potrebbero essere danneggiate.