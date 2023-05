AirTag Apple contro i furti d’auto, entreranno in azione anche i droni

La polizia di New York ha deciso di combattere i furti d’auto in alcuni quartieri regalando ai cittadini un AirTag.

AirTag: qual è l’idea della polizia di New York?

La polizia di New York regala un AirTag ai cittadini di alcuni quartieri dove i furti d’auto vanno per la maggiore. Il tracker Apple è famoso perché permette di seguire in tempo reale tutto quello a cui viene attaccato. L’idea è quella appunto di ridurre i furti di auto e soprattutto cercare di rintracciare i criminali. “Il 21° secolo richiede la polizia del 21° secolo”, ha dichiarato Jeffrey Maddrey, capo del dipartimento della polizia di New York. Maddrey ha condiviso sul suo profilo ufficiale un lungo messaggio che spaventerà i criminali e rinfrancherà la brava gente dei quartieri newyorkesi.

- Advertisement -

Il messaggio di Jeffrey Maddrey

“Gli AirTag nella tua auto ci aiuteranno a recuperare il veicolo in caso di furto. Useremo i nostri droni, la nostra tecnologia StarChase e il buon vecchio fiuto di poliziotti per recuperare in sicurezza la tua auto rubata. Aiutaci ad aiutarti, prendi un AirTag”. Questo il messaggio di Jeffrey Maddrey, che ha anche condiviso un video dimostrativo in cui la polizia recuperava un’auto proprio grazie all’AirTag.