Alda D’Eusanio al vetriolo contro il GF: “Sono stata cacciata su due piedi”

Ospite di Bella ma’ Alda D’Eusanio è tornata a parlare della sua eliminazione al Grande Fratello. La giornalista ha ribadito a Pierluigi Diaco le sue scuse a Laura Pausini per quanto detto sul suo conto in diretta tv, ma ha anche accusato il reality, con a capo Signorini, di non averle dato modo di spiegarsi.

“Sono stata cacciata dalla Casa del Grande Fratello all’improvviso, in pantofole e pigiama, senza avere la possibilità di spiegare e di scusarmi. A tutti è stato detto di non nominarmi più, su indicazione dell’editore (di Mediaset,). Ho detto che il marito di Laura Pausini la picchiava. Ho sbagliato a dirlo. È una infamia, ma non tale per essere cacciata dal Grande Fratello.”

- Advertisement -

La giornalista è consapevole d’aver sbagliato, ha solo riportato una chiacchiera che le era stata riferita. Sicuramente è stata superficiale ma avrebbe dovuto avere l’opportunità di giustificarsi: “Ho fatto un errore, queste chiacchiere girano nel nostro ambiente… Sono cavolate, nell’ambiente girano tante fake news. A me dicevano che ero l’amante di Bettino Craxi”. La D’Eusanio dopo il GF non ha avuto proposte professionali, è stata penalizzata più del dovuto.

Alda D’Eusanio: “Ho pagato un prezzo carissimo“

La giornalista ha poi raccontato che la gaffe al GF le ha causato una serie di problemi. Il prezzo che ha pagato è stato spropositato rispetto all’accusa. “Il prezzo che ho pagato è stato molto più alto dell’errore che ho fatto. L’ho raccontata dicendo ‘pare’. Non ho detto che era sicuro. Diaco, ho capito, ho sbagliato, ho capito! Ai diretti interessati ho già chiesto scusa, in televisione non mi hanno dato la possibilità di scusarmi.“

- Advertisement -

Infine la D’Eusanio ha ribadito le sue scuse alla cantante emiliana: “Laura, chiedo perdono. Ho saputo che tuo marito (Paolo Carta) è una persona deliziosa con te, sono contenta che il tuo matrimonio sia bello come il mio. Ti auguro di essere immensamente felice, ti chiedo ancora perdono. La persona davvero colpita è il marito, chiedo scusa anche a lui.”