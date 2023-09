Aldo Cazzullo, retroscena sulla separazione Totti- Blasi: “L’ex capitano si è sentito solo”

Ad un anno dalla pubblicazione dell’intervista di Francesco Totti rilasciata al Corriere della sera, dove l’ex calciatore svelava alcune dinamiche della separazione da Ilary Blasi, Aldo Cazzullo spiega l’emozioni provate dal Capitano in quel momento. Il giornalista ha raccolto le confidenze di Totti che dopo mesi di gossip e rumors e qualche maldicenza nei suoi confronti, voleva rivelare la sua verità.

Secondo il giornalista Totti si è sentito solo e fragile, uno stato d’animo legato anche all’addio al calcio e ai non facili rapporti con la società della Roma e alla recente morte del padre. L’ex capitano non avrebbe trovato la moglie a sostenerlo e questo gli ha causato una certa instabilità: “Il ritiro dal calcio, la rottura con la Roma, la morte del padre, il Covid: Totti si è sentito solo, fragile, debole. In quel momento si è guardato intorno e la moglie non c’era. Questa è la sua versione”. Ha dichiarato Cazzullo su Gente. Ha poi spiegato che a suo avviso Totti, attraverso l’intervista, voleva ufficializzare il suo rapporto con Noemi Bocchi:

“Penso che Totti volesse far capire che non era stato solo lui a sbagliare. E voleva ufficializzare la storia con Noemi. Mi è rimasta l’immagine del sipario che si chiude.” Cazzullo ci tiene a precisare che il giorno dopo l’intervista di Totti, il Corriere della sera ha concesso a Ilary Blasi il diritto di replica. La showgirl ha rifiutato l’intervista.

Ilary Blasi, scelta mediatica diversa dall’ex marito

Oggi legata all’imprenditore tedesco Bastian Muller, Ilary Blasi non ha mai rilasciato interviste in merito alla fine del suo matrimonio. Ha scelto una politica mediatica diversa, meno invasiva, ma altrettanto pungente.

La conduttrice de L’Isola dei famosi ha infatti optato per alcune dichiarazioni social, qualche battuta criptica su Instagram. Ancora oggi la conduttrice romana evita ogni possibile commento ed è in attesa della prossima udienza per definire gli estremi della separazione. A quanto pare la battaglia è impegnativa per entrambi le parti.