Isola dei Famosi 2024 confermata: Ilary Blasi in dubbio

Novità nel palinsesto della prossima stagione tv. E se i primi di Luglio Pier Silvio Berlusconi era incerto sulla messa in onda d’una nuova edizione de L’Isola dei Famosi oggi sembra che la dirigenza Mediaset abbia preso delle decisioni. A quanto pare l’edizione invernale di Temptation Island non andrà in onda come da programma, questo anche a causa degli eventi di politica internazionali.

Per quanto riguarda L’Isola dei famosi 2024 si farà e dovrebbe andare in video tra marzo e aprile. Non sono noti altri dettagli e a quanto pare non è stata confermata la conduzione d’Ilary Blasi. La nota conduttrice romana tornerà a condurre l’amato reality? Per ora la Blasi non ha rilasciato commenti, sembra inoltre che nei corridoi della dirigenza Mediaset si stanno prendendo decisioni importanti relative anche ad altri programmi.

Pier Silvio Berlusconi non avrebbe rinunciato a Temptation Island winter ma probabilmente sarà posticipato, non andrà in onda a Gennaio. Altra novità sorprendente riguarda il Grande Fratello. Nonostante un avvio di stagione rallentato, il reality condotto d’Alfonso Signorini potrebbe essere prolungato fino a Marzo. Com’è già successo nelle scorse edizioni i gieffini potrebbe decidere d’uscire a Dicembre o accettare di prolungare la loro permanenza.

Mediaset, nuovi cambiamenti nel palinsesto

In piena programmazione la dirigenza Mediaset ha deciso d’apportare dei cambiamenti radicali, per farlo ha ovviamente tenuto conto degli ascolti. E’ inoltre possibile che Pomeriggio 5, che attualmente non brilla nei dati auditel possa subire delle variazioni.

Per ora non ci sono annunci ufficiali, ma solo informazioni a quanto pare attendibili diffuse da portali autorevoli in merito alle novità dei palinsesti tv.